Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:10 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Уилямс - Андреску

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Добруджа, полуфинален мач за Купата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Дарби Каунти, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Падерборн - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Лацио

11:00 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Шави Ернандес" - 1 еп., документална поредица

12:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Алан Шийрър", предаване за английски футбол, 1-ви епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига -най-добрите мачове в историята

12:00 Diema Sport: Футбол: Арда - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Парма

12:05 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

12:10 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Юлия Гьоргес (ASB Classic, Окланд; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

12:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Джанфранко Дзола", предаване за английски футбол, 5-и епизод /п/

13:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Жуниньо Паулиста", предаване за английски футбол, 7-и епизод /п/

13:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Паоло Ди Канио", предаване за английски футбол, 13-и епизод /п/

13:40 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Южени Бушар (ASB Classic, Окланд; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

14:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 40-и епизод /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Манреса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Интер

15:00 Diema Sport: Баскетбол: "Айзая и Маджик", предаване за НБА, първа част /п/

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, финал, Джокович - Надал

15:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

15:50 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Джесика Пегула (ASB Classic, Окланд; WTA International - I полуфинал, повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА Москва - Автодор, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига, директно

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2011-12) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Ювентус

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, полуфинал, Джокович - Тийм

17:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Нидерландия - Аржентина - полуфинална среща

17:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:55 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

18:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Стийв Макманаман", предаване за английски футбол, 5-и епизод

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, финал, Надал - Тийм

18:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Милан - Рома Среща от сезон 2015/2016 г.

18:30 Diema Sport: Баскетбол: "Айзая и Маджик", предаване за НБА, втора част /п/

19:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Емил Хески", предаване за английски футбол, 12-и епизод

19:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Надал - Медведев

19:45 Diema Sport 2: "Футболни истории с Крис Башам", предаване за английски футбол, 4-и епизод

20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 5-и епизод /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - най-добрите мачове в историята

20:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Уейн Рууни", предаване за английски футбол, 9-и епизод /п/

20:00 Film Plus: Тенис: Онс Джабер - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)

20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от efbet Лига /п/

20:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Парма

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

22:00 Diema Sport: Баскетбол: "Боб Петит", предаване за баскетбол от НБА

22:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Белинда Бенчич (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Наполи

22:30 Diema Sport: Баскетбол: "Джеймс Уърти", предаване за баскетбол от НБА

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №1 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Джокович - Медведев

23:55 Film Plus: Тенис: Сайсай Джън - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение) 07:10 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Уилямс - Андреску08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Добруджа, полуфинален мач за Купата на България /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Дарби Каунти, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Падерборн - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига09:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Лацио11:00 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Шави Ернандес" - 1 еп., документална поредица12:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Алан Шийрър", предаване за английски футбол, 1-ви епизод /п/12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига -най-добрите мачове в историята12:00 Diema Sport: Футбол: Арда - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Парма12:05 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/12:10 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Юлия Гьоргес (ASB Classic, Окланд; WTA International - III четвъртфинал, повторение)12:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Джанфранко Дзола", предаване за английски футбол, 5-и епизод /п/13:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Жуниньо Паулиста", предаване за английски футбол, 7-и епизод /п/13:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Паоло Ди Канио", предаване за английски футбол, 13-и епизод /п/13:40 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Южени Бушар (ASB Classic, Окланд; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)14:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 40-и епизод /п/14:00 Nova Sport: Баскетбол: Манреса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Интер15:00 Diema Sport: Баскетбол: "Айзая и Маджик", предаване за НБА, първа част /п/15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, финал, Джокович - Надал15:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно15:50 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Джесика Пегула (ASB Classic, Окланд; WTA International - I полуфинал, повторение)16:00 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА Москва - Автодор, мач от ВТБ лига /п/16:00 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига, директно16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2011-12) /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Ювентус16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, полуфинал, Джокович - Тийм17:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Нидерландия - Аржентина - полуфинална среща17:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно17:55 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II полуфинал, повторение)18:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Стийв Макманаман", предаване за английски футбол, 5-и епизод18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, финал, Надал - Тийм18:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Милан - Рома Среща от сезон 2015/2016 г.18:30 Diema Sport: Баскетбол: "Айзая и Маджик", предаване за НБА, втора част /п/19:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Емил Хески", предаване за английски футбол, 12-и епизод19:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете19:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Надал - Медведев19:45 Diema Sport 2: "Футболни истории с Крис Башам", предаване за английски футбол, 4-и епизод20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 5-и епизод /п/20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - най-добрите мачове в историята20:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Уейн Рууни", предаване за английски футбол, 9-и епизод /п/20:00 Film Plus: Тенис: Онс Джабер - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от efbet Лига /п/20:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Парма21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване22:00 Diema Sport: Баскетбол: "Боб Петит", предаване за баскетбол от НБА22:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Белинда Бенчич (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)22:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Наполи22:30 Diema Sport: Баскетбол: "Джеймс Уърти", предаване за баскетбол от НБА23:00 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/23:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №1 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)23:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Джокович - Медведев23:55 Film Plus: Тенис: Сайсай Джън - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение) /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели