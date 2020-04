Още снимки: test Илия Лазаров: Вирусът ще си отмине, но тази криза показа няколко големи слабости в Европа, САЩ, Руси Големият проблем на този вирус е, че изненада света. Съответно се наложи да се вземат всички тези мерки, в България те се взеха навреме. Това каза за „Денят ON AIR“ международният анализатор Илия Лазаров.



На този етап има спиране на икономиката, но това не е война, категоричен бе той.



„Вирусът ще си отмине, но тази криза показа няколко големи слабости в Европа, САЩ, Русия, които се оказаха неготови за реакция. При руснаците винаги отнема повече време отколкото при другите. Няма държава, която да не бъде засегната, но въпросът е какво ще е влиянието върху икономиката. Точно рестарт не бих казал, че ще се случи. Ще има нужда от възстановяване“, подчерта Лазаров за Bulgaria ON AIR.

Хората нямалo да спрат да пътуват, но първо трябвало да се видят щетите. Където е лято, борят на починалите пък бил минимален, отбеляза той. /sds.bg