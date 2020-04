Още снимки: test Боб Дилън за първи път е номер едно в САЩ Легендарният музикант и Нобелов лауреат Боб Дилън за първи път оглави класацията на American Billboard с песента „Murder Most Foul“, съобщава NME.



17-минутната композиция, която певецът публикува в мрежата на 27 март и която беше първото му оригинално изпълнение от осем години насам, разказва за убийството на Джон Ф. Кенеди през 1963 година.



Песни на Дилън бяха много близо до върха на престижната американска класация в средата на 60-те години, а „Нещата са се променили“ зае второ място в „Алтернативни песни за възрастни“ през 2000-та година.



Песента „Murder Most Foul“ спечели овациите на Ник Кейв, който написа по-рано през седмицата на уебсайта си “The Red Hand Files”, че е слушал песента през целия ден и я определи като „изключително успокояваща, особено в наши дни“. Легендарният музикант и Нобелов лауреат Боб Дилън за първи път оглави класацията на American Billboard с песента „Murder Most Foul“, съобщава NME.17-минутната композиция, която певецът публикува в мрежата на 27 март и която беше първото му оригинално изпълнение от осем години насам, разказва за убийството на Джон Ф. Кенеди през 1963 година.Песни на Дилън бяха много близо до върха на престижната американска класация в средата на 60-те години, а „Нещата са се променили“ зае второ място в „Алтернативни песни за възрастни“ през 2000-та година.Песента „Murder Most Foul“ спечели овациите на Ник Кейв, който написа по-рано през седмицата на уебсайта си “The Red Hand Files”, че е слушал песента през целия ден и я определи като „изключително успокояваща, особено в наши дни“. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели