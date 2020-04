Още снимки: test Стресирано ли е детето от коронавируса и как да му помогнем? Децата и тийнейджърите реагират на това, което се случва около тях, и епидемията от коронавирус не прави изключение. Когато родителите и справят със ситуацията около COVID-19 спокойно и уверено, това е най-добрата подкрепа за децата си. Но всяко дете показва, че е под стрес по различни начини и не всеки от тях е лесно уловим.



Центровете за контрол и превенция на болестите на САЩ (Centers for disease control and prevention) съветва в тази сложна за всички ситуация да следим по-внимателно за:



Признаци на стрес при децата:



- Прекомерен плач или раздразнение при по-малките деца



- Връщане към поведение, което те са надраснали (например изпускане или връщане към гърнето)



- Изблици на притеснение или тъга



- Нездравословни навици за хранене или сън



- Раздразнителност и предизвикателно поведение при тийнейджърите



- Лошо представяне в училище, незаинтересованост



- Трудности при задържане на вниманието и концентрацията



- Избягване на дейности, които са го правили щастливо в миналото



- Необяснимо главоболие или болка в тялото



- Употреба на алкохол, тютюн или наркотици



Как да помогнем на детето да се справи със стреса:



1. Отделете време, за да поговорите с детето си за коронавируса и какво се случва около вас.



2. Отговорете на въпроси и споделете факти за COVID-19 по начин, който вашето дете може да разбере.



3. Уверете детето си, че е в безопасност и че няма нищо нередно, ако се чувства разстроено.



4. Споделете с детето как се справяте със собствения си стрес, така че те да се научи как да се справя и то.



5. Ограничете излагането на вашето семейство на новини, включително и на социални медии. Децата могат да тълкуват погрешно това, което чуват, и могат да се плашат от нещо, което не разбират.



6. Опитайте се да създадете рутина, която да е удобна за детето. Създайте график за учебни дейности и релаксиращи или забавни занимания.



7. Бъдете пример за подражание. Почивайте, спете редовно, спортувайте и се хранете добре.



8. Свържете се с вашите приятели и членове на семейството и покажете, че семейството и общността са единни и се поддържат.



Припомняме, че от 13 март 2020 година на територията на Република България е въведен режим на извънредно положение, целящ ограничаването на разпространението на коронавирусна инфекция и заболяването, наричано COVID-19. Със заповед на министъра на здравеопазването са въведени редица ограничителни мерки в социалния и икономическия живот. Стриктното спазване на указанията на експертите и Националния кризисен щаб ще предотврати разрастването на епидемията.

Пазете себе си и се грижете за близките си!



Спазвайте хигиенните предписания и помнете:

- избягвайте контакт с болни хора, особено такива с кашлица;

- избягвайте посещения на пазари и места, където има живи или мъртви животни;

- прилагайте общите хигиенни правила по отношение на хигиената на ръцете и хигиената на храната;

- измивайте ръцете си със сапун и вода ИЛИ използвайте дезинфекционен разтвор на алкохолна основа преди хранене, след използване на тоалетната и след всеки контакт с животни;

- избягвайте контакт с животни, техните екскременти или изпражнения



