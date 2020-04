Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2017, финал, Надал - Андерсън

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Марек, четвъртфинален мач за Купата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Астън Вила, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Майнц 05 Мач от Германската Бундеслига

09:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Локомотив София, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Наполи

11:20 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал- среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

12:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джон Барнс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод /п/

12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Лацио

12:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

12:20 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Каролина Плишкова (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory 2019 - финал, повторение)

12:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джейми Карагър", предаване за английски футбол, 6-и епизод /п/

13:00 Diema Sport 2: "Моите 11" със Стийв Макманаман", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/

13:10 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/

13:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Роби Фаулър", предаване за английски футбол /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Хъдърсфилд Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Престън Норт Енд - Норич Сити, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Торино

14:10 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Лизет Кабрера (Hobart International, Хобарт; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, полуфинал, Халеп - Кербер

15:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Джеймс Колинс", предаване за английски футбол, 10-и епизод /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Най-великите 50 изпълнения на Лари Бърд", предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Цмоки - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Аталанта

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Вожняцки - Халеп

17:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Джанфранко Дзола", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Аржентина - Белгия - четвъртфинална среща

17:30 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - БАТЕ Борисов, първи полуфинален мач за Купата на Беларус, директно

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Стивънс - Халеп

18:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1998г. Вашингтон Кепитълс - Детройт Ред Уингс

18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Интер - Рома Среща от сезон 2010/2011 г.

19:00 Film Plus: Тенис: Лин Жу - Сию Уан (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/

19:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Уилямс - Осака

19:30 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Шахтьор Солигорск, първи полуфинален мач за Купата на Беларус, директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Наполи

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига (2011-12)

22:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 40-и епизод, директно

22:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Аржентина - Белгия - четвъртфинална среща

23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Торонто Раптърс - Открита сесия", предаване за НБА

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, полуфинал, Халеп - Кербер

Във всяко едно издание се предста...21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига (2011-12)22:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 40-и епизод, директно22:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Аржентина - Белгия - четвъртфинална среща23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Торонто Раптърс - Открита сесия", предаване за НБА23:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, полуфинал, Халеп - Кербер23:50 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аманда Анисимова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)