Спортът по телевизията днес
08.04.2020 08.35
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2017, финал, Надал - Андерсън
08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Марек, четвъртфинален мач за Купата на България /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Астън Вила, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Майнц 05 Мач от Германската Бундеслига
09:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Локомотив София, мач от Втора професионална лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Наполи
11:20 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал- среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"
12:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джон Барнс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод /п/
12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Лацио
12:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/
12:20 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Каролина Плишкова (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory 2019 - финал, повторение)
12:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джейми Карагър", предаване за английски футбол, 6-и епизод /п/
13:00 Diema Sport 2: "Моите 11" със Стийв Макманаман", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/
13:10 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/
13:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Роби Фаулър", предаване за английски футбол /п/
14:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Хъдърсфилд Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Престън Норт Енд - Норич Сити, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Торино
14:10 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Лизет Кабрера (Hobart International, Хобарт; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, полуфинал, Халеп - Кербер
15:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Джеймс Колинс", предаване за английски футбол, 10-и епизод /п/
16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Най-великите 50 изпълнения на Лари Бърд", предаване за НБА /п/
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Цмоки - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Аталанта
16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Вожняцки - Халеп
17:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Джанфранко Дзола", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/
17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Аржентина - Белгия - четвъртфинална среща
17:30 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - БАТЕ Борисов, първи полуфинален мач за Купата на Беларус, директно
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Стивънс - Халеп
18:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1998г. Вашингтон Кепитълс - Детройт Ред Уингс
18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Интер - Рома Среща от сезон 2010/2011 г.
19:00 Film Plus: Тенис: Лин Жу - Сию Уан (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - III четвъртфинал, повторение)
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/
19:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Уилямс - Осака
19:30 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Шахтьор Солигорск, първи полуфинален мач за Купата на Беларус, директно
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Наполи
20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига (2011-12)
22:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 40-и епизод, директно
22:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Аржентина - Белгия - четвъртфинална среща
23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Торонто Раптърс - Открита сесия", предаване за НБА
23:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, полуфинал, Халеп - Кербер
23:50 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аманда Анисимова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)
/bukmeikar.com
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