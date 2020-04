Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2017, полуфинал, Уилямс - Стивънс

08:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Хебър, четвъртфинален мач за Купата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бирмингам Сити - Блекбърн Роувърс, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Шалке 04 - Байерн Мюнхен Мач от Германската Бундеслига

09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:45 BNT 3: Баскетбол: България - Латвия - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/

10:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Септември, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Рома

12:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Тони Адамс", предаване за английски футбол, 8-и епизод /п/

12:00 Diema Sport: "Сезонът на Царско село", предаване за български футбол /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лече

12:00 Film Plus: Тенис: Диего Шварцман - Кристиан Гарин (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - финал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Сол Кямбъл", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/

13:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Робер Пирес", предаване за английски футбол, 16-и епизод /п/

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 39-и епизод /п/

13:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Тиери Анри", предаване за английски футбол, 11-и епизод /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Рух Брест, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Хъдърсфилд Таун, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Аталанта

14:20 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Залцбург - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

14:30 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - финал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал

15:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

16:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Райън Гигс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Лос Анджелис Лейкърс 2009", предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Бетис, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Ювентус

16:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Майкъл Оуен", предаване за английски футбол, 11-и епизод /п/

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, полуфинал, Мъри - Вавринка

17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Гризлитата от Мемфис отвъд лимита", предаване за НБА /п/

17:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Майкъл Грей", предаване за английски футбол, 9-и епизод /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Бразилия - Колумбия - четвъртфинална среща

18:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Крис Уайлдър", предаване за английски футбол, 2-ри епизод /п/

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Надал - Вавринка

18:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1997г. Детройт Ред Уингс - Филаделфия Флайърс

18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Лацио - Рома Среща от сезон 2015/2016 г.

18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:45 Diema Sport 2: "Футболни истории с Бруно Фернандеш", предаване за английски футбол, 1-ви епизод /п/

19:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - финал, повторение)

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Голдън Стейт Уориърс, мач от НБА /п/

19:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2017, финал, Надал - Андерсън

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига -най-добрите мачове в историята

20:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус Среща от сезон 2018/2019 г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Джеймс Колинс", предаване за английски футбол, 10-и епизод

21:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига /п/

22:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Арсенал Първи осминафинал Шампионска лига 2016/17г.

22:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Джанфранко Дзола", предаване за английски футбол, 4-и епизод

22:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Бразилия - Колумбия - четвъртфинална среща

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Лос Анджелис Клипърс, мач №6 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2014-2015), запис

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

23:15 Nova Sport: Баскетбол: Зенит - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, обзор

