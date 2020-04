Още снимки: test Disney, "Свободен играч", "Круиз в джунглата", "Черната вдовица" и новите дати за филмите на студиот Киното определено беше един от първите потърпевши от мерките, които се взеха, за ограничаването на коронавируса.



Това наложи отлагането на много филми и внесе пълна неяснота около съдбата други. Тези дни Disney решиха да обявят и какво пренареждане в премиерните дати са предприели.



Ето и за какво става въпрос:



"Совободен играч" с Райън Рейнолдс трябваше да тръгне по кината този юли, но ще почака до 11 декември.



"Мулан", който вече трябваше да е по кината, пък ще изчака до 24 юли.



"Круиз в джунглата" с Дуейн Джонсън и Емили Блънт е отложен с цяла една година. Новата премиерна дата на филма е 30 юли 2021 г.



The French Dispatch, който събира на едно място Тимъти Шаламе, Елизабет Мос, Сърша Ронан, Едуард Нортън и други, пък ще излезе на 16 октомври.



"Черната вдовица" ще раздава правосъдие от 6 ноември.



The Eternals или иначе казано, новите супергерои в киновселената на Marvel, ще ни бъдат представени не през ноември тази година, а през 2021 г. И по точно на 12 февруари.



Shang Chi and The Legend of the Ten Rings също се измества с няколко месеца за премиера на 7 май 2021 г.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness ще бъде по кината от 5 ноември 2021 г.



Thor: Love and Thunder ще отлежи с няколко месеца и няма да излезе 5 ноември 2021 г., а на 18 февруари 2022 г.



"Капитан Марвел 2" с Бри Ларсън ще полети в кината от 7 август 2022 г.



"Индиана Джоунс 5" - ето на този филм изобщо не му върви. Новата премиерна дата е 29 юли 2022 г. Киното определено беше един от първите потърпевши от мерките, които се взеха, за ограничаването на коронавируса.Това наложи отлагането на много филми и внесе пълна неяснота около съдбата други. Тези дни Disney решиха да обявят и какво пренареждане в премиерните дати са предприели.Ето и за какво става въпрос:"Совободен играч" с Райън Рейнолдс трябваше да тръгне по кината този юли, но ще почака до 11 декември."Мулан", който вече трябваше да е по кината, пък ще изчака до 24 юли."Круиз в джунглата" с Дуейн Джонсън и Емили Блънт е отложен с цяла една година. Новата премиерна дата на филма е 30 юли 2021 г.The French Dispatch, който събира на едно място Тимъти Шаламе, Елизабет Мос, Сърша Ронан, Едуард Нортън и други, пък ще излезе на 16 октомври."Черната вдовица" ще раздава правосъдие от 6 ноември.The Eternals или иначе казано, новите супергерои в киновселената на Marvel, ще ни бъдат представени не през ноември тази година, а през 2021 г. И по точно на 12 февруари.Shang Chi and The Legend of the Ten Rings също се измества с няколко месеца за премиера на 7 май 2021 г.Doctor Strange in the Multiverse of Madness ще бъде по кината от 5 ноември 2021 г.Thor: Love and Thunder ще отлежи с няколко месеца и няма да излезе 5 ноември 2021 г., а на 18 февруари 2022 г."Капитан Марвел 2" с Бри Ларсън ще полети в кината от 7 август 2022 г."Индиана Джоунс 5" - ето на този филм изобщо не му върви. Новата премиерна дата е 29 юли 2022 г. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели