Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Франция - Хърватия - финал

07:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Джокович - Тийм

08:00 Diema Sport: Волейбол: Ботев Луковит - Монтана, четвъртфинален мач за Купата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Питърбъро Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Херта Мач от Германската Бундеслига

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Мексико - осминафинална среща

10:00 Diema Sport: Футбол: Хебър - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Милан

11:00 Film Plus: Тенис: Кристиан Гарин - Андрей Мартин (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - I полуфинал, повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2013-14) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Бетис, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Германия - четвъртфинална среща

13:05 Film Plus: Тенис: Ласло Джере - Диего Шварцман (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - II полуфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Енергетик-БГУ - ФК Минск, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Рочдейл - Нюкасъл Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Серена Уилямс - Винъс Уилямс

15:15 Film Plus: Тенис: Александър Бублик - Стефанос Циципас (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - I полуфинал, повторение)

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Маями Хийт 2006", предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш

16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Болоня

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, полуфинал, Халеп - Плишкова

16:45 Film Plus: Футбол: Валенсия - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Сър Чарлс на 50", предаване за НБА /п/

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Франция - Германия - четвъртфинална среща

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Халеп - Остапенко

18:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Царско село, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш - продължение

18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Милан - Интер Среща от сезон 2009/2010 г.

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Маями Хийт, мач от НБА /п

19:10 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/

19:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2017, четвъртфинал, Квитова - Уилямс

19:40 BNT 3: Треска за футбол Всички голове от световното първенство 2018 г.

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига -най-добрите мачове в историята

20:00 Diema Sport: "Сезонът на Царско село", предаване за български футбол

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Атлетико Мадрид Пета среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Саарбрюкен - Фортуна Дюселдорф, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Райън Гигс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод

21:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Рух Брест, мач от беларуската Висша лига /п/

21:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Майкъл Оуен", предаване за английски футбол, 11-и епизод

21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Майкъл Грей", предаване за английски футбол, 9-и епизод

22:00 TV+: Футбол: Ейбар - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Франция - Германия - четвъртфинална среща

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Лос Анджелис Клипърс, мач №3 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2014-2015), запис

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

23:15 Nova Sport: Баскетбол: Цмоки - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/

23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

23:30 Film Plus: Тенис: Онс Жабер - Катерина Синякова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Серена Уилямс - Винъс Уилямс 06:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Франция - Хърватия - финал07:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Джокович - Тийм08:00 Diema Sport: Волейбол: Ботев Луковит - Монтана, четвъртфинален мач за Купата на България /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Питърбъро Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Херта Мач от Германската Бундеслига09:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Мексико - осминафинална среща10:00 Diema Sport: Футбол: Хебър - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Милан11:00 Film Plus: Тенис: Кристиан Гарин - Андрей Мартин (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - I полуфинал, повторение)12:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2013-14) /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Бетис, мач от испанската баскетболна лига /п/12:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Германия - четвъртфинална среща13:05 Film Plus: Тенис: Ласло Джере - Диего Шварцман (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - II полуфинал, повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Енергетик-БГУ - ФК Минск, мач от беларуската Висша лига /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Рочдейл - Нюкасъл Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Серена Уилямс - Винъс Уилямс15:15 Film Plus: Тенис: Александър Бублик - Стефанос Циципас (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - I полуфинал, повторение)16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Маями Хийт 2006", предаване за НБА /п/16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/16:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Болоня16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, полуфинал, Халеп - Плишкова16:45 Film Plus: Футбол: Валенсия - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Сър Чарлс на 50", предаване за НБА /п/17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Франция - Германия - четвъртфинална среща18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Халеп - Остапенко18:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Царско село, мач от efbet Лига /п/18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш - продължение18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Милан - Интер Среща от сезон 2009/2010 г.19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Маями Хийт, мач от НБА /п19:10 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/19:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2017, четвъртфинал, Квитова - Уилямс19:40 BNT 3: Треска за футбол Всички голове от световното първенство 2018 г.20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига -най-добрите мачове в историята20:00 Diema Sport: "Сезонът на Царско село", предаване за български футбол20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Атлетико Мадрид Пета среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.20:00 Nova Sport: Футбол: Саарбрюкен - Фортуна Дюселдорф, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Райън Гигс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод21:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Рух Брест, мач от беларуската Висша лига /п/21:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Майкъл Оуен", предаване за английски футбол, 11-и епизод21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Майкъл Грей", предаване за английски футбол, 9-и епизод22:00 TV+: Футбол: Ейбар - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Франция - Германия - четвъртфинална среща23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Лос Анджелис Клипърс, мач №3 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2014-2015), запис23:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/23:15 Nova Sport: Баскетбол: Цмоки - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване23:30 Film Plus: Тенис: Онс Жабер - Катерина Синякова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Серена Уилямс - Винъс Уилямс /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели