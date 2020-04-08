Спортът по телевизията днес
06.04.2020 08.31
06:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Франция - Хърватия - финал
07:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Джокович - Тийм
08:00 Diema Sport: Волейбол: Ботев Луковит - Монтана, четвъртфинален мач за Купата на България /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Питърбъро Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Херта Мач от Германската Бундеслига
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Мексико - осминафинална среща
10:00 Diema Sport: Футбол: Хебър - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Милан
11:00 Film Plus: Тенис: Кристиан Гарин - Андрей Мартин (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - I полуфинал, повторение)
12:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2013-14) /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Бетис, мач от испанската баскетболна лига /п/
12:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Германия - четвъртфинална среща
13:05 Film Plus: Тенис: Ласло Джере - Диего Шварцман (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - II полуфинал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Енергетик-БГУ - ФК Минск, мач от беларуската Висша лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Рочдейл - Нюкасъл Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Серена Уилямс - Винъс Уилямс
15:15 Film Plus: Тенис: Александър Бублик - Стефанос Циципас (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - I полуфинал, повторение)
16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Маями Хийт 2006", предаване за НБА /п/
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш
16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Болоня
16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, полуфинал, Халеп - Плишкова
16:45 Film Plus: Футбол: Валенсия - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Сър Чарлс на 50", предаване за НБА /п/
17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Франция - Германия - четвъртфинална среща
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Халеп - Остапенко
18:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Царско село, мач от efbet Лига /п/
18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш - продължение
18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Милан - Интер Среща от сезон 2009/2010 г.
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Маями Хийт, мач от НБА /п
19:10 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/
19:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2017, четвъртфинал, Квитова - Уилямс
19:40 BNT 3: Треска за футбол Всички голове от световното първенство 2018 г.
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига -най-добрите мачове в историята
20:00 Diema Sport: "Сезонът на Царско село", предаване за български футбол
20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Атлетико Мадрид Пета среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
20:00 Nova Sport: Футбол: Саарбрюкен - Фортуна Дюселдорф, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Райън Гигс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод
21:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Рух Брест, мач от беларуската Висша лига /п/
21:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Майкъл Оуен", предаване за английски футбол, 11-и епизод
21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Майкъл Грей", предаване за английски футбол, 9-и епизод
22:00 TV+: Футбол: Ейбар - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Франция - Германия - четвъртфинална среща
23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Лос Анджелис Клипърс, мач №3 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2014-2015), запис
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/
23:15 Nova Sport: Баскетбол: Цмоки - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/
23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
23:30 Film Plus: Тенис: Онс Жабер - Катерина Синякова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)
23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Серена Уилямс - Винъс Уилямс
/bukmeikar.com
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