Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Тенис: Хедър Уотсън - Сию Уан (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - I полуфинал, повторение)

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Манчестър Сити, финал за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Торино

08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, обзор

09:00 Film Plus: Тенис: София Кенин - Осеан Додин (Lyon Open, Лион; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвъртфинал, Федерер - Вавринка

10:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Рух Брест, мач от беларуската Висша лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Дженоа

10:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Мексико - осминафинална среща

11:00 Film Plus: Тенис: Диего Шварцман - Алберт Рамос-Винолас (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)

11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман

12:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Робер Пирес", предаване за английски футбол, 16-и епизод /п/

12:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Пари Сен Жермен Първи осминафинал на Шампионска лига 2019/20г.

12:05 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

12:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Крис Уайлдър", предаване за английски футбол, 2-ри епизод /п/

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинал, Федерер - Сандгрен

13:00 Film Plus: Тенис: Ласло Джере - Хуан Игнасио Лондеро (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - IV четвъртфинал, повторение)

13:15 Diema Sport 2: "Футболни истории с Бруно Фернандеш", предаване за английски футбол, 1-ви епизод /п/

13:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Германия - четвъртфинална среща

13:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Ледли Кинг", предаване за английски футбол, 8-и епизод /п/

13:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

14:00 Diema Sport: Футбол: Енергетик-БГУ - ФК Минск, мач от беларуската Висша лига, директно

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчетър Сити, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ливърпул Първи осминафинал на Шампионска лига 2019/20г.

15:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

16:00 Nova Sport: Футбол: Байерн Мюнхен - Хофенхайм, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2013-14), запис

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Валенсия - Аталанта Втори осминафинал реванш на Шампионска лига 2019/20г.

16:15 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Добруджа, полуфинален мач за Купата на България /п/

17:00 Film Plus: Тенис: Лейла Ани Фернандес - Хедър Уотсън (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - финал, повторение)

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Франция - Хърватия - финал

18:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Лайпциг - Тотнъм Втори осминафинал реванш на Шампионска лига 2019/20г.

19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвъртфинал, Федерер - Вавринка

19:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Арина Сабаленка (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

20:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Хебър, финал за Купата на България /п/

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Байерн Мюнхен Първи осминафинал на Шампионска лига 2019/20г.

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман

21:15 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинал, Федерер - Сандгрен

21:50 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Елена Рибакина (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

22:00 Diema Sport: Баскетбол: "Звездите на 90-те", предаване за НБА

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Наполи - Барселона Първи осминафинал на Шампионска лига 2019/20г.

22:30 Diema Sport: Баскетбол: "Джак Рамзи", предаване за НБА

22:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, обзор

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Сан Антонио Спърс, мач №1 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2014-2015), запис

23:00 Nova Sport: Футбол: Саарбрюкен - Карлсруе, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

23:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Тиери Анри", предаване за английски футбол, 11-и епизод /п/

