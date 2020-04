Още снимки: test Кризата като възможност – идва ли краят на “рекламните медии”? “Освободете журналистите. Нека веригите вестници, които се издържат само от реклами, да загинат. И правителството не трябва да инвестира в спасяването на такива медии”.



Така започва обширен анализ на The New York Times за ефектите на пандемията от коронавирус върху традиционните медии, които се издържат от реклама.



Така, например, ако се намерят желаещи, могат да купят най-голямата новинарска верига вестници в страната – Gannett, за скромната сума от 261 милиона долара.



Покупката на веригата, обаче, не си струва парите – това би означавало да вземете заем с гигантска лихва от огромна компания в САЩ, и да се надявате чрез рекламния бизнес да изплатите заема си. Заради пандемията, рекламният бизнес е на абсолютното си дъно.



Дойде ли време и пандемията да промени медиите, се пита в анализа, от който става ясно, че журналистите е по-добре да напуснат медиите, които разчитат основно на реклами, и да се насочат към бъдещето – национална информационна мрежа от хиляди нонпрофит онлайн нюзруми, които информират в реално време. Традиционните местни медии вече са към своя край.



По този начин с иновативната идея могат да бъдат спасени единствените, които си заслужават спасението – журналистите от хиляди “рекламни” медии, които в нов тип медия биха имали възможност да бъдат в пъти по-независими от рекламодателите.



Идеята е на Елизабет Грийн, основател на Chalkbeat – нестопанска новинарска организация, отразяваща проблемите на образованието във Вашингтон. Някога била част от вестник „Ню Йорк Сън“, но след затварянето на вестника, решава да продължи да прави това, което обича – да пише за образование. С времето идеята й се разширява и тя основава American Journalism Project, който има за цел да обедини голяма част от медии с нестопанска цел в сферата на образованието, разследващата журналистика, съдебната система или просто регионални медии.



Междувременно традиционните медии се борят за всяка държавна помощ, която може да им бъде отпусната, докато журналистите в тях с риск за живота си разказват истории с коронавируса, за да привлекат рекламодатели. Местният бизнес, който иначе от десетки години насам пълни вестникарските страници с реклами – автокъщи, местни киносалони и други малки рекламодатели, вече е на дъното и не може да си позволи никакви реклами.



Маргарет Съливан от The Washington Post вече предложи широк “план за възстановяване след епидемията”,като призова и за това правителството на САЩ да се включи в подпомагането на бизнеса. Без внимателни ограничения на получателите на тези помощи, обаче, огромен дял от тези държавни пари ще отидат за обречени вестници вериги, за които основна цел, (както главният изпълнителен директор на Gannett каза в края на февруари) е изплащане на дивиденти на акционерите си.



Според Грийн новите медии биха могли да имат подкрепата на Facebook и Google, които вместо да плащат на хората да правят видеа в Youtube, биха могли да разпространяват новини на такива нови алтернативни медии.



