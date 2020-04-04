Спортът по телевизията днес
04.04.2020 09.37
09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинал, Надал - Тийм
10:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Гърция
10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Литекс, мач от Втора професионална лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Лацио
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, финал, Надал - Медведев
12:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Анди Коул", предаване за английски футбол, 15-и епизод /п/
12:00 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис - Васек Поспишил (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - финал, повторение)
12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от efbet Лига /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Рома
12:05 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/
13:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Кийн", предаване за английски футбол, 10-и епизод /п/
13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, финал, Надал - Тийм
13:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Аржентина
13:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Майкъл Оуен", предаване за английски футбол /п/
13:50 Film Plus: Тенис: Андрей Мартин - Корентин Муте (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)
14:00 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Хебър, полуфинален мач за Купата на България /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Манчестър Сити, финал за Карабао къп /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Фиорентина
15:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
15:30 Film Plus: Тенис: Пабло Куевас - Педро Качин (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - II четвъртфинал, повторение)
15:50 BNT 3: Треска за футбол Всички голове от световното първенство 2018 г.
16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Пътешествието на Дикембе Мутомбо", предаване за НБА /п/
16:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Робер Пирес", предаване за английски футбол, 16-и епизод /п/
16:00 Nova Sport: Футбол: Вердер Бремен - Борусия Дортмунд, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - СПАЛ
16:30 Diema Sport: Баскетбол: "Пътешествието на Тим Дънкан", предаване за НБА /п/
16:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Крис Уайлдър", предаване за английски футбол, 2-ри епизод
17:00 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)
17:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
17:15 Diema Sport 2: "Футболни истории с Бруно Фернандеш", предаване за английски футбол, 1-ви епизод
17:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Ледли Кинг", предаване за английски футбол, 8-и епизод
17:30 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Рух Брест, мач от беларуската Висша лига, директно
17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Хърватия - Англия - полуфинална среща
17:40 Film Plus: Тенис: Медисън Кийс - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - финал, повторение)
18:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
18:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Залцбург - Ливърпул Шеста среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвърти кръг, Надал - Кириос
19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:30 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига, директно
20:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Катерина Синякова (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - повторение)
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/
20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аякс - Валенсия Шеста среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
20:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинал, Надал - Тийм
21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Анастасия Павлюченкова (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - повторение)
22:00 Diema Sport: Баскетбол: "Звездите на 80-те", предаване за НБА
22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, финал, Надал - Медведев
22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Интер - Барселона Шеста среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
22:30 Diema Sport: Баскетбол: "Оскар Робинсън", предаване за НБА
23:00 Nova Sport: Футбол: Ферл - Унион Берлин, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/
23:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Голдън Стейт Уориърс, мач №3 от финалната серия на Западната конференция на НБА (2015-16), запис
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/
23:20 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Каролина Плишкова (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
23:40 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Хърватия - Англия - полуфинална среща
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