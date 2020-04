Още снимки: test Селена Гомес, The Weeknd и как певицата се утешава с песните на бившия си В трудните времена на самоизолация всеки намира своя начин да се справи със стреса и с напрежението. Редица известни личности показаха как прекарват дните си у дома. Сред тях е и Селена Гомес.



Певицата разкри в историите си в Instagram, че слуша новата песен на бившото си гадже The Weeknd - "Songbird". Тя е включена в не особено дълъг плейлист, който сподели със своите последователи с уточнението, че това са парчетата, които я държат позитивна и помагат времето да минава по-бързо.



Очевидно Гомес остава фен на творчеството на бившия си и продължава да го следи с интерес, защото то й влияе добре.



Селена и Абел бяха заедно 10 месеца - от 2016 до 2017 г. След кратка раздяла се събраха отново, но и този път не им се получи за дълго. Въпреки това, певицата никога не е пестила суперлативи по адрес на своя колега.



