Американското министерство на финансите иска съвети от Уолстрийт Министерството на финансите на САЩ е наело банкери и адвокати от Уолстрийт като консултанти по пакета мерки на стойност десетки милиарди долари в помощ на авиацията, товарните превози и отбраната, информират източници, цитирани от Ройтерс.



По-рано тази седмица Конгресът одобри план за 2,2 трлн. долара, чрез който да смекчи икономическия удар от коронавирусната пандемия, предава БТА.



Инвестиционната банка Пи Джей Ти партнърс (PJT Partners Inc) ще консултира министерството по преговорите с авиокомпаниите, посочват източници. За авиобранша е предвидена помощ от 50 млрд. долара, половината от които преки плащания, а другата половина - под формата на кредити и кредитни гаранции.



Друга инвестиционна банка, Молис енд ко (Moelis & Co) ще бъде консултант в преговорите с товарния сектор, за който се отпускат 8 млрд. долара, разпределени поравно за грантове и заеми.



В преговорите с компании от сектори, които са важни за националната сигурност, съвети ще идват от Перела Уайнбърг (Perella Weinberg), според източниците. Към този бранш са насочени 17 млрд. долара.



