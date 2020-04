Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Добруджа, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Астън Вила, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Сасуоло

08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, обзор

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал

09:45 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Ференцварош - среща от груповата фаза на турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, трети кръг, Федерер - Гаске

11:00 Film Plus: Тенис: Беноа Пер - Юго Умбер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - финал, повторение)

12:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Жуниньо Паулиста", предаване за английски футбол, 7-и епизод /п/

12:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Верона

12:05 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

12:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Тони Адамс", предаване за английски футбол, 8-и епизод /п/

12:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич

13:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джейми Карагър", предаване за английски футбол, 6-и епизод /п/

13:30 Diema Sport 2: "Моите 11" със Стийв Макманаман", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/

14:00 Film Plus: Тенис: Грегоар Барер - Филип Краинович (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Марек, четвъртфинален мач за Купата на България /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Лестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

15:30 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис - Норберт Гомбос (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Паоло Ди Канио", предаване за английски футбол, 13-и епизод /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Орландо Маджик - Торонто Раптърс, мач №1 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2018-19) /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Интер

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 39-и епизод /п/

17:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Стивън Джерард", предаване за английски футбол, 8-и епизод /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Русия - Хърватия - четвъртфинална среща

18:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ливърпул - Генк Четвърта среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, обзор

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: "Сър Чарлс на 50", предаване за НБА /п/

19:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)

20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал

20:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Интер Четвърта среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Пол Инс", предаване за английски футбол, 14-и епизод

21:30 Film Plus: Футбол: Алавес - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Уейн Рууни", предаване за английски футбол, 9-и епизод

22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, трети кръг, Федерер - Гаске

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Аякс Четвърта среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

22:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Русия - Хърватия - четвъртфинална среща

23:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 35-и епизод

23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Маями Хийт 2006", предаване за НБА /п/

23:00 Nova Sport: Футбол: Вердер Бремен - Борусия Дортмунд, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

23:20 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Нао Хибин (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

23:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич