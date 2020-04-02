Спортът по телевизията днес
31.03.2020 08.38
07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
08:00 Diema Sport: Волейбол: Марек - Добруджа, мач от Суперлигата /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Лестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/
08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Халеп - Кербер
09:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Халеп - Стивънс
09:45 BNT 3: Футбол: Лудогорец - ЦСКА /Москва/ - среща от груповата фаза на турнира на УЕФА "Лига Европа"
10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/
11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Вожняцки - Халеп
12:00 Film Plus: Тенис: Джон Милман - Беноа Пер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)
12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Рома
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/
13:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Сол Кямбъл", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/
13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, първи кръг, Шарапова - Халеп
13:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кейхил", предаване за английски футбол, 2-ри епизод /п/
13:55 Film Plus: Тенис: Джон Иснър - Юго Умбер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - I полуфинал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Арминия Билефелд - Шалке, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Волейбол: Ботев Луковит - Монтана, четвъртфинален мач за Купата на България /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/
15:30 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай
16:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Тиери Анри", предаване за английски футбол, 11-и епизод /п/
16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Маями Хийт 2006", предаване за НБА /п/
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Бенфика Среща от Шампионска лига сезон 2018/19г.
17:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джейми Карагър", предаване за английски футбол, 6-и епизод /п/
17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Да си спомним за Реджи Милър", предаване за НБА /п/
17:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Йън Райт", предаване за английски футбол /п/
17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Бразилия - Белгия - четвъртфинална среща
18:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Рединг, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига /п/
18:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Брюж Втора среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.
18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: "Винс Картър", предаване за НБА /п/
19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Халеп - Кербер
19:00 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Даяна Ястремска (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)
20:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/
20:00 Max Sport 3: Барса ТВ: Барселона - Интер Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
20:00 Nova Sport: Футбол: Шалке - Херта, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Халеп - Стивънс
21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Гари Невил", предаване за английски футбол, 12-и епизод
21:10 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)
21:30 Film Plus: Футбол: Леванте - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Райън Гигс", предаване за английски футбол, 7-и епизод
22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Тотнъм - Байерн Мюнхен Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.
22:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Лий Диксън", предаване за английски футбол, 6-и епизод
22:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Вожняцки - Халеп
22:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Бразилия - Белгия - четвъртфинална среща
23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Звезден MVP: Антъни Дейвис 2017", предаване за НБА
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
23:15 Nova Sport: Баскетбол: Обрадойро - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Мария Сакари (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)
/bukmeikar.com
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