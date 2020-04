Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Волейбол: Марек - Добруджа, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Лестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Халеп - Кербер

09:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Халеп - Стивънс

09:45 BNT 3: Футбол: Лудогорец - ЦСКА /Москва/ - среща от груповата фаза на турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Вожняцки - Халеп

12:00 Film Plus: Тенис: Джон Милман - Беноа Пер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Рома

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Сол Кямбъл", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, първи кръг, Шарапова - Халеп

13:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кейхил", предаване за английски футбол, 2-ри епизод /п/

13:55 Film Plus: Тенис: Джон Иснър - Юго Умбер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - I полуфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Арминия Билефелд - Шалке, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Волейбол: Ботев Луковит - Монтана, четвъртфинален мач за Купата на България /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

15:30 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай

16:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Тиери Анри", предаване за английски футбол, 11-и епизод /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Маями Хийт 2006", предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Бенфика Среща от Шампионска лига сезон 2018/19г.

17:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джейми Карагър", предаване за английски футбол, 6-и епизод /п/

17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Да си спомним за Реджи Милър", предаване за НБА /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Йън Райт", предаване за английски футбол /п/

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Бразилия - Белгия - четвъртфинална среща

18:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Рединг, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Брюж Втора среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: "Винс Картър", предаване за НБА /п/

19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Халеп - Кербер

19:00 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Даяна Ястремска (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

20:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

20:00 Max Sport 3: Барса ТВ: Барселона - Интер Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Шалке - Херта, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Халеп - Стивънс

21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Гари Невил", предаване за английски футбол, 12-и епизод

21:10 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)

21:30 Film Plus: Футбол: Леванте - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Райън Гигс", предаване за английски футбол, 7-и епизод

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Тотнъм - Байерн Мюнхен Втора среща от груповата фаза на Шампионска лига 2019/20г.

22:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Лий Диксън", предаване за английски футбол, 6-и епизод

22:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Вожняцки - Халеп

22:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Бразилия - Белгия - четвъртфинална среща

23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Звезден MVP: Антъни Дейвис 2017", предаване за НБА

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

23:15 Nova Sport: Баскетбол: Обрадойро - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

