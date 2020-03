Още снимки: test Селин Дион на 52 Днес, 30 март, рожден ден празнува канадската певица Селин Дион.



Селин Марин Клодет Дион е цялото ? име.

Шарлмейн, Квебек, Канада - там е родена.

14-тото най-малко дете в семейството е.

"Celine" от Юг Офре е името на песента, на която дължи името си певицата.

"My heart will go on" от саундтрака на "Титаник" е най-известната ? песен, която обаче Селин Дион първоначално е отказвала да запише, защото изобщо не ? е допадала.

Talking Book на Стиви Уондър е първият музикален албум, който певицата купува през живота си.



Nickels се казват веригата ресторанти, които отваря в Квебек през 1990 г.

Celine Dion Magazine е името на нейното собствено списание.

Най-продаваният канадски изпълнител е.

12 на толкова години е, когато се запознава с бъдещия си съпруг - музикалния продуцент Рене Анжелил, който много харесва нейн демо запис.

19-годишна е, когато започва връзката си с Рене Анжелил.

22 години продължава бракът ? с Рене.

26 години - толкова е възрастовата разликата между Селин Дион и вече покойният ? съпруг.

3 са децата ? от Рене.

26 са музикалните албуми, които Селин Дион има издадени до този момент.



11 са филмите с нейно участие.

16 са световните ? турнета.

5 са наградите ? Грами.

500 - толкова са чифтовете ? обувки.

1 милион долара дарява за жертвите на азиатското цунами през 2004 г. Същата сума дарява и за жертвите на урагана Катрина.

200 милиона албума има продадени по света.



700 милиона долара - на толкова е оценено нетното ? състояние.

Пепе Муньос е името на бразилския танцьор, който се спряга за новия приятел на певицата.

