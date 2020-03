Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Левски, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Оксфорд Юнайтед - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Аталанта

08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, обзор

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Надал - Вавринка

09:45 BNT 3: Футбол: ЛАСК /Линц/ - Манчестър Юнайтед - среща от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Септември, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Кайл Едмънд - Джон Иснър (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)

11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Надал - Шварцман

11:35 BNT 3: Баскетбол: България - Латвия - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/

12:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Алан Шийрър", предаване за английски футбол, 1-ви епизод /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Наполи

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:30 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Майкъл Оуен", предаване за английски футбол, 2-ри епизод /п/

13:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Димитър Бербатов", предаване за английски футбол, 1-ви епизод /п/

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, четвъртфинал, Надал - Тийм

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, четвъртфинален мач за Купата на България /п/

13:05 Film Plus: Тенис: Уго Юмбер - Денис Шаповалов (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - II четвъртфинал, повторение)

13:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Пол Скоулс", предаване за английски футбол, 1-ви епизод /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Бохум - Байерн Мюнхен, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Лестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

14:40 Film Plus: Тенис: Фелисиано Лопес - Хуберт Хуркач (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - IV четвъртфинал, повторение)

15:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Хюстън Рокетс 1995", предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Ювентус

17:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Фил Невил", предаване за английски футбол, 2-ри епизод /п/

17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Доктор Джей, Доктора и Джулиъс Ървинг", предаване за НБА /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джон Барнс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод /п/

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Уругвай - Франция - четвъртфинална среща

18:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Арда, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 3: ЮвентусТВ: Атлетико Мадрид - Ювентус Първа среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, обзор

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Портланд Трейл Блейзърс - Оклахома Сити Тъндър, мач №1 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2018-19) /п/

20:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Портланд Трейл Блейзърс - Оклахома Сити Тъндър, мач №5 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2018-19) /п/

20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Надал - Вавринка

20:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от efbet Лига /п/

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Наполи - Ливърпул Първа среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Хамбургер - Щутгарт, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Тиери Анри", предаване за английски футбол, 11-и епизод

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джейми Карагър", предаване за английски футбол, 6-и епизод

22:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 38-и епизод /п/

22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, четвъртфинал, Надал - Тийм

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Барселона Първа среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

22:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Йън Райт", предаване за английски футбол /п/

22:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Уругвай - Франция - четвъртфинална среща

23:00 Diema Sport: Баскетбол

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уигън Атлетик, мач от английската Висша лига (2009-10) /п/

23:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

WTA Premier - повторение)