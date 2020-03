Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Колчестър Юнайтед, мач от пети кръг за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Лацио

09:00 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Анет Контавейт (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

10:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 34-и епизод

10:00 Nova Sport: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Слуцк - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Ювентус

11:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Ренцо Оливо (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - I полуфинал, повторение)

12:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Петер Шмайхел", предаване за английски футбол, 10-и епизод /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Милан

12:05 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/

12:25 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос-Виньолас - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - II полуфинал, повторение)

13:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Майкъл Оуен", предаване за английски футбол /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Гълъбово - Ботев Пловдив, четвъртфинален мач за Купата на България /п/

13:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Гарет Бари", предаване за английски футбол, 5-и епизод /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Оксфорд Юнайтед - Манчестър Сити, мач от пети кръг за Карабао къп /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Торино

14:30 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Каспер Рууд (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - финал, повторение)

14:30 BNT 3: Баскетбол: България - Латвия - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Хюстън Рокетс 1995", предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уигън Атлетик, мач от английската Висша лига (2009-10)

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Аталанта

17:00 Diema Sport: Баскетбол: "Доктор Джей, Доктора и Джулиъс Ървинг", предаване за НБА /п/

17:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Симона Халеп (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

18:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - БАТЕ Борисов, мач от беларуската Висша лига /п/

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Челси, мач от английската Висша лига /п/

19:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: Баскетбол: "Винс Картър", предаване за НБА

20:00 Film Plus: Тенис: Йохана Конта - Осеан Додин (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)

20:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Интер

20:00 Nova Sport: Футбол: Халешер - Волфсбург, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Портланд Трейл Блейзърс - Оклахома Сити Тъндър, мач №1 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2018-19), запис

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

21:45 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Светлана Кузнецова (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Портланд Трейл Блейзърс - Оклахома Сити Тъндър, мач №5 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2018-19), запис

22:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Болоня

23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Сан Антонио Спърс, първи плейофен мач от Западната конференция на НБА (2018-19) /п/

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

23:45 Film Plus: Тенис: Ализе Корне - Мария Сакари (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение