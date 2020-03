Още снимки: test Шефове към служителите си, работещи вкъщи: Наблюдаваме ви „Наблюдаваме ви”, пише в мейл шефът на Axos Financial Inc до служителите, които работят от дома си, съобщи БГНЕС.



„Ние улавяме натисканите от вас клавиши. Регистрираме уебсайтовете, които посещавате. На около 10 минути правим снимка на екрана… Затова се захващайте за работа - или ще понесете последствията“.



„Видяхме хора, които се възползват от нелоялните предимства на гъвкави условия на работа“, като по същество си вземат ваканции, пише в съобщението от 16 март, прегледано от Bloomberg News.



„Ако всекидневните ангажименти не се изпълняват, служителите ще станат обект на дисциплинарни мерки, включително до уволнение”, посочва Грегъри Гарабрантс, главният изпълнителен директор на онлайн банката.



Законно, стига да кажат, че го правят



Макар и да прилича много на големия брат, но е напълно законно за бизнеса да следи непрекъснато служителите, стига да разкрият, че го правят.



Разбира се, цифровото наблюдение се използва от години на офисните компютри, но въпреки това изглежда нарушение на поверителността на много работници, когато се изисква да имат софтуер на своите компютри, който проследява всеки ход в собствените им домове.



Работници в различни компании се оплакват от прекаляване, но много от тях са новаци в телекомуникациите със своите изкушения от обедната дрямка или желанието на децата извън училище.



Работодателите оправдават пълното прилагане на сценария по Оруел, казвайки, че наблюдението ограничава нарушенията на сигурността, което може да бъде скъпо и помага да се завъртят колелата на търговията.



Контрол над производителността



При толкова много хора, които работят отдалечено заради коронавируса, софтуерът за наблюдение излита от виртуалните рафтове.



„Компаниите се сражават“, казва Брад Милър, изпълнителен директор на производителя на софтуер за наблюдение InterGuard. „Те се опитват да позволят на служителите си да работят от вкъщи, но се опитват да поддържат ниво на сигурност и производителност.“



Говорителят на Axos Грегъри Фрост заяви в изявление, че „засиленият мониторинг на служителите в дома, който сме внедрили, ще гарантира, че онези членове на нашата работна сила, които работят от домовете си, ще продължат“, за да отговарят на стандартите за качество и производителност, които се очакват от всички работници.



Фрост отказа коментар дали Гарабрантс, един от най-високо платените изпълнителни директори на банка в Америка през 2018 г., е обект на същия мониторинг, когато работи от вкъщи.



Бум на търсенето



Наред с InterGuard, производителите на софтуер включват Time Doctor, Teramind, VeriClock, innerActiv, ActivTrak и Hubstaff.



Всички предоставят комбинация от мониторинг на екрана и показатели за производителност, като брой изпратени имейли, за да уверят мениджърите, че техните разходи помагат на работата.



През последните седмици входящите заявки на ActivTrak се утроиха, според изпълнителния директор Рита Селваджи.



„Терамайнд“ отбеляза подобно увеличение, каза Ели Сътън, вицепрезидент по глобалните операции.



Джим Мазотас, основател на innerActive, заяви, че телефоните са започнали да прегряват.



Надзор върху фирмените тайни



Мениджърите, използващи софтуера на InterGuard, могат да бъдат уведомени, ако служител извърши притеснителни действия, като отпечатване както на поверителен списък с клиенти, така и на автобиография, което показва, че някой се оттегля и взима със себе си поверителна фирмена информация.



„Това не е поради липса на доверие“, казва Милър, който сравнява софтуера с използването на охранителни камери от банките. „А защото е неразумно да не го правите.“



Софтуерът може също така да бъде начин за работодателите да предоставят повече гъвкавост на работниците да пригодят работата си в други части на живота си. Той може също така да позволи на мениджърите да намерят дейности, в които служителите не са достатъчно натоварен или други, където може да се нуждаят от допълнителни сили.



„Искрено мога да кажа като потребител на Hubstaff, че всъщност харесвам функциите за мониторинг и производителност", каза Кортни Кейви, главен маркетинг директор на фирмата. „Така че личният ми съвет е да се използва като предимство, като начин да докажете на своя мениджър, че сте способни да работите автономно.“



Hubstaff позволява на потребителите да виждат обхвата на своята дейност и да се стремят да го подобрят, каза Кейви. Повечето наблюдения могат да бъдат персонализирани, така че не всички служители се проследяват по един и същи начин.



Наблюдение в работно време, а извън него?



Работодателите отиват твърде далеч, ако техният софтуер за мониторинг остане активен извън работното време, смята Стейси Хокинс, професор от Юридическия факултет „Рутгерс“.



Работниците изпращат своите жалби на форуми като CodeAhoy, като вероятно се използват устройства, които не са наблюдавани от техните шефове.



„Чух от множество хора, че техните работодатели са ги помолили да останат влезли във видеообаждане през целия ден, докато работят“, казва Алисън Грийн, основател на уебсайта за консултации на работното място Ask a Manager.



„В някои случаи на тях им било казвано, че така могат да говорят през целия ден, ако се появят въпроси, но при други няма преструвка, че това е нещо друго освен наблюдение на хората, за да се гарантира, че работят.“



Други мениджъри предприемат по-нискотехнологичен подход, настоявайки за постоянно актуализиране на състоянието, заяви Грийн.



Работодателите са притеснени от това, че всеки ход на работниците може да създаде още по-голям проблем за решаване, каза Сътън от производителя на софтуер Teramind.



Ако не го направите, те нямат причина да бъдат част от организацията".