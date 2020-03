Още снимки: test Лейди Гага на 34 Днес, 28 март, рожден ден празнува американската певица и автор на песни, актриса, модел, продуцент, активист, филантроп и бизнесдама - Лейди Гага.



Стефани Джоан Анджелина Джерманота е цялото ? име.

Ню Йорк Сити, Ню Йорк - там е родена.

Италиански, френски и канадски корени има.

На четири години е, когато майката й започва да я кара всеки ден в рамките на час да седи пред пианото, независимо дали свири, или не.

Частно девическо католическо училище в Ню Йорк завършва.

Сервитьорка - като такава работи известно време, докато още ходи на училище.



Дон Лорънс е музикалният ? педагог, с когото работи от 11-годишна възраст.

На 15 е, когато се снима в един епизод на сериала "Семейство Сопрано".

Stefani Germanotta Band е името на бандата, която създава, но така и не успява да пробие с нея.

Akon е изпълнителят, който ? помага да развие своята солова кариера и да стане известна.

Лейди Гага е сценичното ? име, което произлиза от хита на Queen "Radio Ga Ga".

Фолио и счупени закачалки - от това изработва сама първия си сценичен костюм.



5 са издадените ? албуми до момента, като се очаква през 2020 г. да излезе и шестият ?, озаглавен Chromatica.

3 са филмите с нейно участие, като последният ? "Роди се звезда" се радва на големи успехи.

11 са наградите ? Грами.

1 награда Оскар има.

2 са отличията ? Златен глобус.

3 Британски музикални награди притежава.



Няколко рекорда на Гинес има също така Лейди Гага.

Кръстница е на синовете на Елтън Джон.

Нотен ключ сол на гърба ? е първата татуировка на певицата.

Бисексуална е и не го крие, затова и активно подкрепя правата на ЛГБТ общността по света.

Born This Way Foundation е името на нестопанската ? организация, която защитава правата на младежите. Лейди Гага редовно дарява много средства на различни благотворителни институции и за различни каузи.

Майкъл Полански е името на новото гадже на Лейди Гага. Заедно са от началото на февруари 2020 г.



124 милиона записа има продадени по света до 2014 г.

512.3 милиона долара са приходите от концертните ? турнета.

