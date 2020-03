Още снимки: test Мъжете е по-вероятно да умрат от коронавирус, но защо? Добре известно е от разпространяваната информация, че Covid-19 се отразява различно по отношение на възраст и хронични заболявания. Но все по-очевидно е, че се различава и сред половете, като при мъжете е по-вероятно да са с положителен тест за коронавирус и при тях е по-голяма вероятността да починат от заболяването, пише "Гардиън".



Тенденцията за първи път е видяна в Китай, където анализ е установил, че смъртността при мъжете е 2,8 на сто в сравнение с 1,7% при жените. Оттогава тенденцията е подобна и във Франция, Германия, Иран, Италия, Южна Корея и Испания.



В Италия мъжете представляват 71% от починалите, а в Испания двойно повече мъже умират от жените.



Защо мъжете са по-уязвими?



Никой от нас не знае отговора каква е причината за разликата, коментира професор Сара Хоукс, директор на UCL Centre for Gender and Global Health.



Първоначално се предполагаше, че пушенето е най-вероятното обяснение. В Китай близо 50% от мъжете, но само 2% от жените пушат. Различията в здравето на белия дроб се предполага, че са вероятната причина мъжете да са по-засегнати.



Тази хипотеза е подкрепена от изследване, публикувано през миналия месец, което е установило, че тези, които пушат представляват 12% от тези с по-леки симптоми, но 26% от тези, които стигат до интензивното отделение или умират.



Пушенето също може би допринася за по-лесно заразяване, тъй като пушачите по-често пипат устните си и могат да споделят заразени с вируса цигари.



Поведенческите фактори, които се различават сред половете, също е вероятно да имат роля. Някои проучвания показват, че мъжете е по-малко вероятно да си мият ръцете, по-малко вероятно да използват сапун, по-малко вероятно да потърсят медицинска помощ и по-вероятно да пренебрегнат съветите на здравните експерти.



Но мнозина експерти смятат, че има по-фундаментални биологични фактори от тютюнопушенето, които са универсални.



Проучване разкрива, че мъжете имат по-слаб вроден противовирусен имунен отговор срещу инфекции като хепатит С и СПИН. Изследвания върху мишки подсказват, че това също може да се отнася и за коронавируса, макар че конкретно Covid-19 не е проучван.



Хормоните също могат да играят роля - естрогенът увеличава противовирусния отговор на имунните клетки. Също е възможно някои гени в имунния отговор да са по-активни при жените в сравнение с мъжете.



В крайна сметка експертите са на мнение, че биологията, начинът на живот и поведението са сред основните фактори.



