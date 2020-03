Още снимки: test Решение за Уимбълдън ще бъде взето следващата седмица Решение за провеждането, преместването или отмяната на Уимбълън ще бъде взето следващата седмица на заседание на All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), съобщиха от пресслужбата на турнира.



Решение за провеждането, преместването или отмяната на Уимбълдън ще бъде взето следващата седмица на заседание на All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), съобщиха от пресслужбата на турнира.

Уимбълдън по програма трябва да се проведе от 29 юни до 12 юли. По-рано този месец Мъжката тенис асоциация (ATP) и женската (WTA) обявиха, че преустановяват всички турнири до 7 юни заради коронавируса. Откритото първенство на Франция, което трябваше да се състои в Париж от 25 май до 7 юни, бе преместено за есента (20 септември – 4 октомври), а това съвсем обърка календара.

Изпълнителният директор на ELTC Ричард Люис обяви, че най-важният фактор е здравето на хората и ще действат отговорно при взимането на решението следващата седмица. Уимбълдън трябва да се проведе за 134-и път. Най-титулуван при мъжете е Роджър Федерер с осем титли, следван от Пийт Сампрас със седем. Действащ шампион е Новак Джокович.