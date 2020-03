Още снимки: test Коронавирусът, Ню Йорк и препоръките на властите за секс по време на пандемията Коронавирусът не подмина и САЩ и вече милиони са затворени по домовете си, за да спрат разпространението на заразата. А докато ние чуваме непрестанни съвети как да си мием правилно ръцете и да дезинфекцираме всичко наоколо, Здравният департамент в Ню Йорк създаде наръчник за безопасен секс по време на пандемията.



Статията на сайта на Департамента със заглавие Sex and Coronavirus Disease 2019 се разпространи светкавично в интернет пространството. Но заради безбройните подигравки, документът бе премахнат. Ето какво съдържа той.



Според здравния орган, най-безопасно е да правим секс със самите себе си. Звучи доста логично, не можем да отречем... Въпреки че... "хей ръчички, хей ги две, те ми служат най-добре" е рефрен, който трябва да вкараме в действие единствено и само след едно огромно условие - хигиената.



Препоръката е да си мием ръцете поне по 20 секунди преди (това ясно) и след (тук вече е късно според нас) мастурбация. Но! Важно е да правим същото и със секс играчките си, използвайки топла вода и сапун.



Следващият по безопасност партньор, когото можем да употребим, е човекът, с когото живеем. Тук могат да станат малки (или не съвсем) недоразумения при тълкуването - особено ако живеем със съквартиранти или роднини.



И така стигаме до втората важна препоръка: да имаме близък контакт, в това число влиза и сексът, с "малък кръг от хора", за да предотвратим разпространението на COVID-19.



Департаментът ни съветва да избягваме интимни контакти с всеки, който не е от нашето домакинство. Оргиите също не са никак препоръчителни заради риска от заразяване (но явно, ако се случват, да са поне в малък семеен кръг от хора...).



