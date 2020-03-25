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Стоичков: Не искам да правя интервю с Роналдо, няма да има друг като Меси

25.03.2020 11.38

Христо Стоичков призна, че никога няма да интервюира Кристиано Роналдо.

"Интервюирал съм всички, които искам, включително Хаджи и Попеску. Никога не бих направил интервю с Кристиано. Не искам.

Правя интервюта, говорейки за футбол, не търся заглавия, говоря шеговито... с най-добрите.

С Моуриньо се уважаваме много. Винаги е интересно да слушаш Моу, винаги може да те изненада. Хареса ми също интервюто с Анчелоти, страхотен човек. И знаете ли къде се отнесоха най-добре с мен. В Атлетик (Билбао). Също така Чоло Симеоне се отнесе страхотно. С Клоп направих интервю три дни преди финала в Шампионската лига. Позволи ми да вляза в хотела им. Той е феномен.

Когато разговарям с Меси, го разбирам, защото съм преживял същото - да вдигнеш "Златната топка", да бъдеш важен играч. Няма да има друг като него", каза Стоичков пред "Ел Мундо Депортиво". /topsport.bg

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