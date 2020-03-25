Още снимки: test Стоичков: Не искам да правя интервю с Роналдо, няма да има друг като Меси Христо Стоичков призна, че никога няма да интервюира Кристиано Роналдо.



"Интервюирал съм всички, които искам, включително Хаджи и Попеску. Никога не бих направил интервю с Кристиано. Не искам.



Правя интервюта, говорейки за футбол, не търся заглавия, говоря шеговито... с най-добрите.



С Моуриньо се уважаваме много. Винаги е интересно да слушаш Моу, винаги може да те изненада. Хареса ми също интервюто с Анчелоти, страхотен човек. И знаете ли къде се отнесоха най-добре с мен. В Атлетик (Билбао). Също така Чоло Симеоне се отнесе страхотно. С Клоп направих интервю три дни преди финала в Шампионската лига. Позволи ми да вляза в хотела им. Той е феномен.



Когато разговарям с Меси, го разбирам, защото съм преживял същото - да вдигнеш "Златната топка", да бъдеш важен играч. Няма да има друг като него", каза Стоичков пред "Ел Мундо Депортиво". Христо Стоичков призна, че никога няма да интервюира Кристиано Роналдо."Интервюирал съм всички, които искам, включително Хаджи и Попеску. Никога не бих направил интервю с Кристиано. Не искам.Правя интервюта, говорейки за футбол, не търся заглавия, говоря шеговито... с най-добрите.С Моуриньо се уважаваме много. Винаги е интересно да слушаш Моу, винаги може да те изненада. Хареса ми също интервюто с Анчелоти, страхотен човек. И знаете ли къде се отнесоха най-добре с мен. В Атлетик (Билбао). Също така Чоло Симеоне се отнесе страхотно. С Клоп направих интервю три дни преди финала в Шампионската лига. Позволи ми да вляза в хотела им. Той е феномен.Когато разговарям с Меси, го разбирам, защото съм преживял същото - да вдигнеш "Златната топка", да бъдеш важен играч. Няма да има друг като него", каза Стоичков пред "Ел Мундо Депортиво". /topsport.bg Днес+ Запази и Сподели



