10-те най-добри филма на XXI век, които вече са класика Сега е моментът да ги гледате, ако все още не сте!

Какво прави един филм класика? Колко години от пускането му трябва да са минали, за да можем да го причислим към списъка на „вечните“ филми? Можем ли да говорим за образцово изкуство в 21-ви век?



Много биха казали, че в епохата на франчайзите и непрестанната повторяемост на едни и същи теми, сюжети, визуални решения, персонажи и завръзки, това би било трудно. Често, когато говорим за класика имаме предвид по-старите заглавия. Но класиката освен, че е нещо, чиято стойност може само да се увеличава с времето, е и нещо, чиито качества са изначално вечни.



Затова и BBC Culture съвсем не приемат тезата за тоталната филмова суша и се допитват до 177 кинокритици от различни страни кои са заглавията, създадени от 2000 г. до днес, които ще останат в киноисторията.



Представяме ви 10-те филма на нашия век, които според това проучване, вече са класика!



"В настроение за любов", Уон Карвай, 2000



Хонконгският драматичен филм от 2000 година на Уонг Карвай по негов собствен сценарий е перфектният избор ако сте „в настроение за любов“. Истински киношедьовър със завладяваща образност, в който хонконгският режисьор е успял да улови най-ефирните и мимолетни отсенки на взаимоотношенията от привличане до отчуждение и да ги трансформира в чиста поезия и естетика. Две души, които искат, но не могат да се докоснат, разминават се и се отдалечават един от друг на фона на клаустрофобични декори, окъпани в мека, дифузна светлина. Един филм за непреодолимото любовно привличане през призмата на тишината, в който много по-важно е онова, за което се мълчи, отколкото изказаното на глас.



Киното е синтез на образи и звуци според минималистичното определение на Карвай, а „В настроение за любов“ е неговото най-изтънчено онагледяване!



"Мълхоланд драйв", Дейвид Линч, 2001



„Мъххоланд драйв“ е определян от мнозина като върхът в творчеството на Дейвид Линч и като един от най-добрите филми на нашия век. Психологически трилър с елементи на филм ноар, той разказва за млада и красива жена, която започва нов живот, след като е изгубила паметта си вследствие на автомобилна катастрофа. Докато се лута из нощен Лос Анджелис, тя попада в дома на млада актриса. Заедно те се опитват да открият коя е жената…



И тук въпросите, разбира се са повече от отговорите. Филмите на Линч винаги поставят предизвикателство пред зрителя, но точно в това се поражда най-голямото удоволствие от тях. Изисква се пълно потапяне в Линчовата Вселена на детайлите и препратките, на абсурда, символите, асоциациите и психоанализата. Един мистичен свят, в който еротиката се среща с насилието, кръвта с красотата, поезията с кошмарите, а романтиката с нихилизма…



„Ще се лее кръв", Пол Томас Андерсън, 2007



Монументален шедьовър, който завинаги променя картината на седмото изкуство от XXI век, „Ще се лее кръв" почти не пропуска да оглави всевъзможни класации и селекции за най-добрите филми от началото на новия век. Грандиозна драма за мрачната и агресивна като гъст нефт душа на мизантропа и петролен предpиемач Даниъл Плейнвю , който бива въвлечен във водовъртежа на петролният бум по границата на Калифорния в края на XIX в. Филмът е сред лентите, които се фокусират върху "интересните лоши герои". Един абсолютен Magnum opus на вечния Пол Томас Андерсън, след който несъмнено „ще се лее кръв“!



"Отнесени от духове", Хаяо Миядзаки, 2001



Анимацията рядко намира място в класациите за филми, но Отнесени от духове, последното фантастично творение на японския майстор Хаяо Миядзаки, е върха на анимационното фентъзи. Едно невъобразимо призрачно приключение, изпълнено с екшън, съспенс, странни създания и човешки персонажи. Сценарият, писан от Миядзаки, разказва историята на десетгодишно момиче, което попада в семейството си в паралелен свят, обитаван от духове, магьосници и чудовища. Изгубила се сред изоставен лунапарк, малката Чихиро скоро намира родителите си, превърнати в прасета, а самата себе си - на ръба на невидимостта… Принудена да смени името си на Сен, тя отчаяно се опитва да съхрани идентичността си докато води битки с новата си „реалност“… Завладяващата музика на Джо Хисаиши подчертава съвършенството на филма, който е същински празник както за децата, така и за възрастните.



"Юношество", Ричард Линклейтър, 2014



Да, това е един от онези филми, които толкова много ви се иска да мразите, но не можете. Започвате да го гледате с досада, но изведнъж взема, че ви харесва. И искате още…



Заснет само за 39 дни, но в продължение на 12 години от май 2002 г. до октомври 2013 г., "Юношество" е приятната изненада, която публиката търпеливо изчака. Почти документалният игрален филм на един от най-симпатичните представители на независимото американско кино, Ричард Линклейтър, сблъсква зрителя с израстването на едно момче и неговата сестра в юноши и начина, по който се променят отношенията им с родителите им и с живота. Сценарият е своеобразен преход през житейския път на Мейсън – Елар Колтрейн и преобразяването му от дете във възрастен.



"Блясъкът на чистия ум", Мишел Гондри, 2004



Използващ елементи от научната фантастика, шедьовърът на Мишел Гонди с Джим Кери и Кейт Уинслет изследва вечните въпроси за природата на паметта и любовта.



Една завладяваща история, в която съкрушен мъж научава, че бившата му приятелка е изтрила от съзнанието си спомените за него чрез експериментална процедура, и решава да направи същото. Една история за любовта, за непреодолимата болката и самотата, която не оставя никого безразличен и постепенно кара зрителят сам да стане част от нея. Разказана по смел и авантюристичен начин, тя ни кара да се замислим: ако можехме да изтрием някого напълно от съзнанието и живота си, бихме ли го направили наистина?



"Дървото на живота", Терънс Малик, 2010



Aмериканска експериментална фентъзи драма на вечният странник Терънс Малик по негов собствен сценарий, който се позиционира далеч от света на конвенционалното кино.



Една визуална поема, философска притча, медитация, която ни пренася през времето и пространството. Филмът е пътуване от началото на сътворението, което ограниченото ни съзнание е неспособно да рационализира, до самия край на времето, където законите на физиката вече са спрели да действат.



"Yi Yi: A One and a Two", Едуард Йънг, 2000



