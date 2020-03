Още снимки: test Пандемията от коронавирус изстреля търсенето на физическо злато Нарасналото търсене на физическо злато доведе до дефицити на метала на много места по света, след като, както обикновено, потребителите се насочиха към благородния метал като сигурен актив в условията на понижаването на покупателната способност на валутите, предаде Zero Hedge. Високият брой на покупките доведе и до развързване на цената между физическото и хартиеното злато.



Това не е толкова учудващ феномен във време на финансово сътресение. Причината за него е разпродаването на "хартиените" активи от пазарни играчи като борсово търгуваните фондове, които трябва да затворят позициите си. Това води до поевтиняване на хартиеното злато. От друга страна, при криза потребителите увеличават драстично търсенето на реално злато.



Благодарение на това, потребителите на физическия благороден метал се възползват от арбитраж, при който купувачите му могат да го придобият всъщност на по-ниска цена, отколкото биха платили иначе. Поради тази причина през миналата седмица цените се задържаха по-ниски от 7-годишния си връх от 1700 долара за тройунция, докато реалното търсене растеше. Това, от своя страна, допълнително подпомогна ръста на търсенето на метала, а резултатът от това е масовото изкупуване от борсите.



"Вижте например най-голямата борса за благородни метали в САЩ - APMEX, където всеки опит да се купи злато в по-големи количества води до нищо, защото всичко е разпродадено, при това не само кюлчетата", пишат от Zero Hedge. От Financial Times дори сравниха сериозно нарасналите покупки с паническото изкупуване на тоалетна хартия в супермаркетите.



От своя страна, от Zero Hedge съпоставиха изкупуването на физическото злато с бягство към действителната стойност - икономически феномен, при който хората загърбват фиатните пари, за да придобият реални физически активи. Подобно действие не е твърде изненадващо. "Предвид факта, че сега Федералният резерв започна безпрецедентно унищожение на долара, като само пре тази седмица ще инжектира в икономиката 625 млрд. долара, притесненията за неговата стойност могат само да нараснат", посочват от Zero Hedge.



Дефицитите се влошават и от факта, дори и веригата на предлагане на благородния метал не беше пощадена от коронавируса. Едни от най-големите рафинерии в Европа се намират в Тичино, Швейцария, който е много близо до границата с Италия и най-засегнатия регион в страната - Ломбардия. Заради разпространението на болестта, тяхното производство също беше преустановено за известно време.



Тези проблеми в доставките принудиха някои продавачи на благородния метал да обявят, че доставките им ще бъдат забавени с до почти три седмици. "На практика, ние продаваме веднага щом новите ни доставки се намират в сигурни трезори, но сме ограничени по отношение на количествата, с които можем да се сдобием, точно както при тоалетната хартия", каза основателят и управляващ директор на BullionbyPost Роб Халидей-Щайн. /money.bg