Все повече предприятия в Ухан подновяват работа През последните дни предприятията от зоната за високи технологии на град Ухан подават активно молби до властите да им бъде разрешено да подновят работа, след като бяха затворени в продължение на повече от два месеца заради епидемията от COVID-19.



Миналата седмица Ухан започна да премахва някои от ограниченията пред работата на бизнеса и предприятията, тъй като за последните шест дни там има регистриран само един нов случай на заразен с коронавируса, предава "Радио Китай".



Ли Чуан, мениджър в компанията за производство на батерии Wuhan Land Electronic Co казва, че са получили разрешение да подновят производство този уикенд. „В момента сме заети с дезинфекцирането на помещенията преди работниците ни да се върнат, което трябва стане до ден", обяснява той.



Освен фирмата на Ли, още 109 предприятия в уханската зона за високи технологии са получили разрешения да подновят работа, но други все още очакват последната дума на властите. Сред тях е Osun Photoelectric Technology Co, която независимо, че не работи е плащала нормални заплати на служителите си. От „Леново" също съобщиха, че заводът им в Ухан не работи на пълни обороти, тъй като все още не е отговаря напълно на изискванията на властите. „Сяоми" пък съобщи, че към края на миналата седмица работи с 80% от капацитета си в Ухан.



Предприятията в Ухан са важни за националната и глобалните индустриални вериги, както и са тясно свързани с препитанието на милиони хора, затова бързо трябва да подновят работа, коментира Цао Гуандзин, вицегубернатор на провинция Хубей. Това – по думите му – е особено валидно за компаниите в автомобилостроенето и произвоството на изкуствени торове.



