Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:10 Film Plus: Футбол: Барселона - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бъртън Албиън - Лестър Сити, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Лацио

09:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Юрдинген - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

11:20 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Катар - финали

12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Интер

12:00 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Елена Рибакина (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Атлас Делменхорст - Вердер Бремен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от втори кръг за Купата на България /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/

14:10 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

15:10 BNT 3: Футбол: ЛАСК /Линц/ - Манчестър Юнайтед - среща от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

16:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Джанфранко Дзола", предаване за английски футбол, 5-и епизод/п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Удинезе

16:05 Film Plus: Тенис: Александър Бублик - Денис Шаповалов (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)

17:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джон Барнс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод /п/

17:05 Film Plus: Футбол: Майорка - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кейхил", предаване за английски футбол, 2-ри епизод /п/

18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан

18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Даяна Ястремска (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА, запис

20:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус

20:00 Nova Sport: Футбол: Веен Вийсбаден - Кьолн, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Роби Фаулър", предаване за английски футбол, 6-и епизод

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Дион Дъблин", предаване за английски футбол /п/

22:00 TV+: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа

22:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Джими Флойд Хаселбанк", предаване за английски футбол, 3-ти епизод

22:50 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Уулвърхемптън - среща от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Маями Хийт - Бостън Селтикс, втори мач от финалната серия на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Царско село, мач от efbet Лига /п/

23:15 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Даниеле Роуз Колинс - София Кенин (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - повторение)/bukmeikar.com

07:10 Film Plus: Футбол: Барселона - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач от Суперлигата /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бъртън Албиън - Лестър Сити, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Лацио09:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Юрдинген - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/11:20 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Катар - финали12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Интер12:00 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Елена Рибакина (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - I полуфинал, повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/14:00 Nova Sport: Футбол: Атлас Делменхорст - Вердер Бремен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от втори кръг за Купата на България /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/14:10 Film Plus: Тенис: Екатерина Александрова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II полуфинал, повторение)15:10 BNT 3: Футбол: ЛАСК /Линц/ - Манчестър Юнайтед - среща от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"16:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Джанфранко Дзола", предаване за английски футбол, 5-и епизод/п/16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/16:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Удинезе16:05 Film Plus: Тенис: Александър Бублик - Денис Шаповалов (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)17:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Джон Барнс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод /п/17:05 Film Plus: Футбол: Майорка - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кейхил", предаване за английски футбол, 2-ри епизод /п/18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/18:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете19:00 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Даяна Ястремска (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/20:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА, запис20:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус20:00 Nova Sport: Футбол: Веен Вийсбаден - Кьолн, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Diema Sport 2: "Легендите на Висшата лига: Роби Фаулър", предаване за английски футбол, 6-и епизод21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Дион Дъблин", предаване за английски футбол /п/22:00 TV+: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа22:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Джими Флойд Хаселбанк", предаване за английски футбол, 3-ти епизод22:50 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Уулвърхемптън - среща от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Маями Хийт - Бостън Селтикс, втори мач от финалната серия на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Царско село, мач от efbet Лига /п/23:15 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/23:30 Film Plus: Тенис: Даниеле Роуз Колинс - София Кенин (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - повторение)/bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели