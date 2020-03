Още снимки: test Facebook, Марк Зукърбърг, коронавирусът и как социалната мрежа се готви за вълна от тревожни потреби През последните две седмици трафикът в интернет достига нови рекорди и върхове, тъй като повечето хора са си у дома и често влизат в социалните мрежи за новини и разнообразие.



И преди сме говорили за менталния тормоз, през който модераторите на съдържанието във Facebook преминават ежедневно, но в момента той също достига нови нива, признава Зукърбърг в специално интервю за The Verge.



Кейси Нютън, който води рубрика в платформата, е разговарял лично със Зукърбърг по телефона, за да разбере какви са нагласите и плановете на социалната мрежа спрямо хаоса около коронавируса.



Зук е разкрил, че компанията му е била принудена да назначи нови модератори и да даде договор на пълно работно време на модератори, които допреди това са работели почасово или за фиксиран период.



Всички те в момента са впрегнати в това да чистят Facebook от фалшиви новини и да трият съдържание с насилие и притеснителни кадри.



Зукърбърг обаче не е толкова притеснен за служителите си, колкото за стотиците милиони потребители, които в момента биват заливани от предимно негативни и честно казано страшни новини.



СЕО-то на Facebook е на мнение, че настоящата ситуация на несигурност, финансов крах и изолация ще доведат до вълна от "депресирани и тревожни" потребители.



Той смята, че броят на хора с психологически трудности ще скочи рязко, най-вече заради невъзможността да бъдат с близките си и да се срещат с други хора, пише Кейси Нютън в The Verge.



/lifestyle.bg