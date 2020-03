Още снимки: test Apple, Siri, коронавирусът и как виртуалният асистент може да диагностицира хора Ако трябва да намерим нещо хубаво в настоящата ситуация с пандемията, една от мислите, които ни идват, е, че днес разполагаме с технологии, които по време на Испанския грип преди стотина години например дори не са били обект на научно-фантастични дискусии.



Днес човешкият вид използва интелигентни системи и невероятна дигитална мощ, които неминуемо ще играят централна роля в овладяването не само на сегашния вирус, но и на бъдещи подобни ситуации.



Apple от години развива собствени технологии и платформи, фокусирани върху здравеопазването, и наскоро предложи услуга за диагностициране чрез Siri на територията на САЩ.



Всеки собственик на джаджа, разполагаща със Siri, може да попита асистента на английски дали има корона вирус - "Siri, do I have coronavirus?"



Асистентът след това превежда потребителя през допълнителни въпроси, като дали той има кашлица, дали е влизал в контакт със заразени, дали е пътувал и т.н.



В зависимост от всеки отговор Siri променя хода на разговора, като при установяване на възможна зараза асистентът сам алармира медицинските служби в съответния регион.



Siri също така вече разполага с услуга, която ни напомня да си мием ръцете, а здравните съвети, които дава, идват директно от базата данни на Обществените здравни услуги на САЩ.