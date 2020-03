Още снимки: test Мерките срещу пандемията сринаха пазара на търговски площи в развитите икономики Почти всички икономики в развития свят са в състояние на замразяване, което води до загуби от 1,4 млрд. долара седмично само за хотелите и ресторантите в САЩ, предаде Zero Hedge. Но удар понася и растящият доскоро пазар на недвижимите имоти, най-вече в сегмента на търговските площи.



"Сред инвеститорите се наблюдава масова паника", каза съдружникът в компанията за недвижими имоти Fundamental Income Алекси Панагитакопулос. "В момента всяка категория активи е подложена на сериозен натиск."



Същевременно в момента компаниите на пазара са в състояние на вакуум, тъй като оперирането на пазарите е суспендирано. "Не знаем при какви цени ще отворят те отново", каза още той, като е много трудно да се приложат и модели за това.



В резултат от това, инвестиционната активност в сферата на търговските площи се очаква да се срине с 45% на годишна основа през 2020 г. Ако тази прогноза се окаже права, бизнес сегментът на пазара на имоти ще претърпи значително по-сериозен срив, отколкото след атаките от 11 септември 2001 г. и след разразяването на Голямата рецесия преди 12 години.



Ситуацията не изглежда мрачна единствено в САЩ. Канадският пенсионен инвестиционен фонд трябваше да продаде половината от собствеността върху Nova Development в лондонския квартал Виктория за сумата от 450 млн. долара, но тя вече пропадна. Други подобни инвестиционни организации в глобален мащаб също преустановяват плановете си.



Само във Великобритания, фондове на стойност 13 млрд. долара са замразени, "а оценителите предупреждават, че в резултат на вируса е невъзможно да се оцени тяхната стойност", посочват от изданието. В Китай наемите на търговските площи се сринаха с над една трета от цените си към края на миналата година заради драстичното понижаване на търсенето.



/money.bg