Папата призова за световна молитва за спиране на коронавируса Папа Франциск заяви, че тази седмица ще даде извънредно благословение "Urbi et Orbi" (за града и света) - обикновено се дава само по Коледа и Великден - и призова за молитва по целия свят за спиране на коронавируса, предаде "Ройтерс".



Франциск направи изненадващото съобщение в своето седмично послание Angelus, което той изнася от Ватикана по интернет и телевизия, вместо пред тълпите на площада на Свети Петър.



Решението му да направи изключение и да даде специална благословия "Urbi et Orbi" подчертава тежестта на ситуацията в световен мащаб, но особено в Италия, която изпревари Китай като страната, която е най-силно засегната от вируса.



Папата каза, че ще изнесе изключителното благословение от празен площад "Свети Петър". Площадът, който е част от Ватикана, е затворен като част от блокиране в Италия, за да се опита да овладее разпространението на вируса.



Католиците, които получават благословията лично или чрез медиите, могат, при определени условия, да получат специално снизхождение. Снизхождението е опрощаване на наказанието за греховете.



Припомняме, че вчера Италия регистрира скок на смъртните случаи от коронавирус от почти 800, като броя на смъртните случаи в страната е близо 5000.



Франциск също призова всички християни по света да спират по обед италианско време в сряда, за да се помолят заедно на "Отче наш".



"Искаме да отговорим на пандемията на вируса с универсалността на молитвата, състраданието, нежността", каза той от папската библиотека. "Нека останем единни", добави папата.



В последните си отчаяни усилия за спиране на епидемията италианското правителство разпореди всички предприятия да спрат работа до 3 април, с изключение на тези, които са от съществено значение за поддържането на веригата за доставки на страната.



