Още снимки: test Telegraph: Висшата лига цели подновяване през юни Английската Висша лига е устремена към подновяване на първенството на 1 юни и ще се опита да завърши кампанията в рамките на шест седмици преди старта на новата през август 2020-21, съобщиха от The Telegraph.



Според информацията това е най-добрият възможен вариант, който цели минимализирането на големите финансови щети, които клубовете понасят, продължавайки да плащат заплати при спрения заради пандемията от коронавирус шампионат. На 13 март всички професионални футболни мачове в Англия, включително Висшата лига, бяха преустановени до 4 април, като впоследствие това бе удължено до 30 април.



Въпреки това отлагането на Европейското първенство с година отвори място в календара за завършек на домашните първенства, ако кризата бъде овладяна. Договорите на играчите, някои от които приключват през юни, могат да бъдат проблем, въпреки че от Международната футболна централа (ФИФА) заявиха, че гледат различни варианти за разпределения.



Според плана, който се обсъжда, Премиършип и ФА Къп ще бъдат подновени пред празни трибуни, добавиха от The Telegraph. Кампанията през сезон 2020-21 ще започне в такъв случай с кратка пауза на 8 август, твърди информацията, което ще позволи на лигата да изпълни своя дял във втория сезон от тригодишните права за излъчване, на стойност 9.2 млрд. паунда. Английската Висша лига е устремена към подновяване на първенството на 1 юни и ще се опита да завърши кампанията в рамките на шест седмици преди старта на новата през август 2020-21, съобщиха от The Telegraph.Според информацията това е най-добрият възможен вариант, който цели минимализирането на големите финансови щети, които клубовете понасят, продължавайки да плащат заплати при спрения заради пандемията от коронавирус шампионат. На 13 март всички професионални футболни мачове в Англия, включително Висшата лига, бяха преустановени до 4 април, като впоследствие това бе удължено до 30 април.Въпреки това отлагането на Европейското първенство с година отвори място в календара за завършек на домашните първенства, ако кризата бъде овладяна. Договорите на играчите, някои от които приключват през юни, могат да бъдат проблем, въпреки че от Международната футболна централа (ФИФА) заявиха, че гледат различни варианти за разпределения.Според плана, който се обсъжда, Премиършип и ФА Къп ще бъдат подновени пред празни трибуни, добавиха от The Telegraph. Кампанията през сезон 2020-21 ще започне в такъв случай с кратка пауза на 8 август, твърди информацията, което ще позволи на лигата да изпълни своя дял във втория сезон от тригодишните права за излъчване, на стойност 9.2 млрд. паунда. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели