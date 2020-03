Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Бернарда Пера (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - повторение)

08:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Хебър, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Гримзби Таун, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Аугсбург Мач от германската Бундеслига

09:15 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

09:30 Film Plus: Тенис: Дона Векич - Даяна Ястремска (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

10:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

10:00 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Бирмингам Сити, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Арда, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Интер

11:00 Film Plus: Тенис: Арина Родоинова - Маркета Вондрусова (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - повторение)

12:00 Film Plus: Тенис: Вероника Кудерметова - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Лацио

12:05 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/

13:10 Film Plus: Тенис: Осиан Додин - Елена Рибакина (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уотфорд, осминафинален мач за Карабао къп /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Ювентус

14:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Мьонхенгладбах - Байер Леверкузен, директно

15:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, осминафинален мач за Купата на България /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Бреша

16:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт, директно

16:55 BNT 3: Баскетбол: Мач на звездите в Националната баскетболна лига пряко предаване от з. "Васил Левски", гр. Пазарджик

17:00 Film Plus: Тенис: Суарес Наваро Карла - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

17:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Голдън Стейт Уориърс, мач от НБА /п/

17:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 33-ти епизод /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Наполи

18:05 Ring.BG: Звездите на футбола

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на съботните мачове

18:50 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Волфсбург - Борусия Дортмунд, директно

19:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

19:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Лаура Зигмунд (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

19:30 BNT 3: Пътят към УЕФА Евро 2020 магазинно предаване /1 епизод/

19:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от efbet Лига /п/

20:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - СПАЛ

20:30 Film Plus: Тенис: Онс Джабер - Дженифър Брейди (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

21:15 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 5-и епизод /п/

21:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от efbet Лига /п/

22:00 BNT 4: Либидо Проект - концерт на група "Акага"

22:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Сейбот Уайлд - Ренцо Оливо (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - I полуфинал, повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Болоня

22:00 Max Sport 2: NHL: Мач на звездите Мач на звездите

22:15 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/

23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА, запис

23:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аранча Рус (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II полуфинал, повторение)

23:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аранча Рус (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II полуфинал, повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/