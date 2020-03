Още снимки: test Почина легендата на кънтри музиката Кени Роджърс Почина легендата на кънтри музиката Кени Роджърс. Музикантът ни напусна на 81-годишна възраст от естествена смъртта в дома си, съобщават близките му.



Роджърс е част от различни музикални групи, но триото The First Edition е най-успешно. Той стартира самостоятелна кариера.



Песента му Lucille от 1977 г. е най-популярна, а изпълнителят получава и награда Грами за нея.



През 1980 г. изпълнява баладата Lady, написана от Лайнъл Ричи. Тя остава 6 седмици на първо място в класацията Billboard Hot 100.