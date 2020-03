Още снимки: test Коронавирусът, интернет, Европейският съюз, рекордният трафик и ще издържи ли глобалната мрежа на потреблението Рекорден брой потребители по цял свят в момента са приковани към дигиталните си джаджи и са венозно включени в интернет.



Кой учи, кой работи, кой обновява страниците за нови новини - факт е, че творението интернет никога не е срещало подобно изпитание досега по отношение на броя едновременно активни потребители.



От Facebook съобщиха, че трафикът отдавна е надминал този на годишния пик, който се случва около Нова година, а обажданията и съобщенията в WhatsApp и Messenger са скочили двойно. Компанията на Зукърбърг също така призна, че не може да смогва с модерирането и следенето на публикациите в мрежата в момента.



Освен чисто числовия натиск на потребителите, интернет страда и от факта, че живеем в ерата на стрийминг платформите, чието тежко откъм трафик 4K и FHD съдържание в момента е пагубно за капацитета на мрежата.



Друг проблем е, че инфраструктурата на домашния интернет, който в момента се ползва най-много, е създадена за кратко и неравномерно покачване в трафика вечерно време.



В момента обаче трафикът е далеч отвъд нормалните си норми през всичките 24 часа от денонощието.



Така в сряда еврокомисарят Тиери Бретон, който е ръководител на законодателния апарат на ЕС в сферата на технологиите и стрийминга, съобщи, че телекомите и технологичните гиганти "имат споделената отговорност да предприемат стъпки за гладкото функциониране на интернет".



Притесненията за срив в мрежата обаче не са в синхрон със законодателството в Европа, което забранява на компании като Netflix или Twitch да забавят или ограничават услугите си.



