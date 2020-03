Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Монтана, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рочдейл, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:15 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

09:30 Nova Sport: Футбол: Рединг - Шефилд Юнайтед, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Интер

11:05 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 37-и епизод /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Ювентус

12:00 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уйтванк - Петра Квитова (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Милтън Кийнс Донс - Ливърпул, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио

14:30 Film Plus: Тенис: Дона Векич - Екатерина Александрова (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА 1948, осминафинален мач за Купата на България /п/

15:40 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц - Лайпциг

16:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Верона

16:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, мач от кръга, директно

17:00 Diema Sport: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Маями Хийт, мач от НБА /п/

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

17:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Милан

18:00 Nova Sport: Футбол: Тотнъм Хотспър - Норич Сити, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, запис на мач от кръга

18:50 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта - Унион, директно

19:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

19:30 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Сайсай Джън (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

20:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Дженоа

20:45 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

21:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

22:00 Film Plus: Тенис: Феликс Оже-Алиасим - Стефанос Циципас (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - финал, повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Лече

23:00 Nova Sport: Футбол: Байер Леверкузен - Херта, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/

23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА, запис

23:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач от efbet Лига /п/

23:36 Film Plus: Тенис: София Кенин - Ана-Лена Фрийдсам (Lyon Open, Лион; WTA International - финал, повторение)

23:50 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа" 08:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Монтана, мач от Суперлигата /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рочдейл, мач от трети кръг за Карабао къп /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг09:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:15 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"09:30 Nova Sport: Футбол: Рединг - Шефилд Юнайтед, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Интер11:05 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 37-и епизод /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Ювентус12:00 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уйтванк - Петра Квитова (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)12:05 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/14:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport 2: Футбол: Милтън Кийнс Донс - Ливърпул, мач от трети кръг за Карабао къп /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио14:30 Film Plus: Тенис: Дона Векич - Екатерина Александрова (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА 1948, осминафинален мач за Купата на България /п/15:40 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц - Лайпциг16:00 Ring.BG: Великата футболна сцена16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Верона16:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, мач от кръга, директно17:00 Diema Sport: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Маями Хийт, мач от НБА /п/17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/17:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)18:00 Ring.BG: Звездите на футбола18:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Милан18:00 Nova Sport: Футбол: Тотнъм Хотспър - Норич Сити, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, запис на мач от кръга18:50 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"19:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта - Унион, директно19:30 Diema Sport: Футбол: Левски - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/19:30 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Сайсай Джън (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)20:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Дженоа20:45 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор21:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/21:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/22:00 Film Plus: Тенис: Феликс Оже-Алиасим - Стефанос Циципас (Open 13 Provence, Марсилия; ATP 250 - финал, повторение)22:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Лече23:00 Nova Sport: Футбол: Байер Леверкузен - Херта, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА, запис23:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач от efbet Лига /п/23:36 Film Plus: Тенис: София Кенин - Ана-Лена Фрийдсам (Lyon Open, Лион; WTA International - финал, повторение)23:50 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа" Днес+ Запази и Сподели