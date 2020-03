Още снимки: test Питър Шиф: Истинският срив е тук През 2007 г. финансовият експерт издаде Crash Proof: How to Profit from the Coming Economic Collapse ("Удароустойчиви: как да спечелим от идващия икономически срив"), последвана от The Real Crash: America's Coming Bankruptcy - How to Save Yourself and Your country ("Истинският срив: идващият фалит на Америка - как да спасите себе си и страната"). "Кръстих я така, защото знаех, че 2008 г. не е истинският срив. Този днес е", каза Шиф в четиричасов епизод на живо на подкаста си.



По думите му балоните, надувани през последните дванадесет години, вече са спукани от пандемията от коронавирус. А заради безпрецедентните в исторически план действия на централните банки след Голямата рецесия, днес размерът на тези балони, чиито въздух вече изтича, е много голям.



А той няма да се разреши с инжектирането на още ликвидност от страна на държавата. "Милтън Фридман закова термина "хеликоптерни пари", при който правителството дава средства директно на потребителите, като шега", каза Шиф. "Той го използва като пример какво не трябва да се прави и защо кейнсианските стимули не работят. Те са просто инфлация. Единственото, което постигат, е да повишават цените."



Затова и според Шиф днес нямаме нужда от повече пари, а от по-голямо производство и повече стоки. "Добавянето на повече пари не създава по-висока стойност. Те са просто хартия."



Финансистът също посочи, че днес облигациите падат наравно с акциите, което е подтикнало много хора да купуват долари. "Но доларът не е безрисков актив", каза Шиф. "Хората, които купуват долари, ще видят как покупателната им способност се изпарява. Мислим си, че Федералният резерв може да създаде трилиони долари и да спаси всички. Вярваме, че живеем в нация на бейлаутите. Но правителството няма никакви пари - само тези, които може да изземе от хората."



/money.bg