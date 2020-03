Още снимки: test Цената на срива: Борсите изтриха капитализация за $25 трилиона долара Спадът на акциите и облигациите на международно равнище доведе до изтриване на 25 трилиона долара само в рамките на последния месец, предаде Zero Hedge. На практика това означава загуба на цялото покачване, което се наблюдаваше за периода след срива от 2018 г. насам.



"Глобалните облигации всъщност са с 5 трлн. долара над стойността си от дъното през декември 2018 г., докато акциите са с 5 трлн. долара под него, като много от тези загуби идват от борсите в САЩ, където медианната цена на акциите вече е с 50% по-ниска от пиковата", посочват от Zero Hedge.



Същевременно системният риск пред пазарите, измерван през индикатора за системния риск, нараства постоянно. Всъщност само от началото на годината той се изстреля от под 40 пункта до над 86, като темпът на растеж вече е толкова висок, колкото беше по време на Голямата рецесия.



"Това е очаквано, тъй като най-големите банки в света стават свидетели на експлозия на кредитния си риск, каквато се наблюдаване при срива на Lehman Brothers", посочват от Zero Hedge. "А въпреки огромните количества ликвидност, идваща от централните банки и политиците, условията за финансиране се затягат с най-бързия си темп в историята."



Отново въпреки действията на политиците, доларовият индекс, който нарастваше през послената седмица, се изстреля до нови рекорди, отчитайки най-силното си осемдневно покачване в историята. Спадът на акциите и облигациите на международно равнище доведе до изтриване на 25 трилиона долара само в рамките на последния месец, предаде Zero Hedge. На практика това означава загуба на цялото покачване, което се наблюдаваше за периода след срива от 2018 г. насам."Глобалните облигации всъщност са с 5 трлн. долара над стойността си от дъното през декември 2018 г., докато акциите са с 5 трлн. долара под него, като много от тези загуби идват от борсите в САЩ, където медианната цена на акциите вече е с 50% по-ниска от пиковата", посочват от Zero Hedge.Същевременно системният риск пред пазарите, измерван през индикатора за системния риск, нараства постоянно. Всъщност само от началото на годината той се изстреля от под 40 пункта до над 86, като темпът на растеж вече е толкова висок, колкото беше по време на Голямата рецесия."Това е очаквано, тъй като най-големите банки в света стават свидетели на експлозия на кредитния си риск, каквато се наблюдаване при срива на Lehman Brothers", посочват от Zero Hedge. "А въпреки огромните количества ликвидност, идваща от централните банки и политиците, условията за финансиране се затягат с най-бързия си темп в историята."Отново въпреки действията на политиците, доларовият индекс, който нарастваше през послената седмица, се изстреля до нови рекорди, отчитайки най-силното си осемдневно покачване в историята. /money.bg Днес+ Запази и Сподели