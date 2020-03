Още снимки: test Банкирайте здравословно Банките в страната призоваха клиентите си към отговорно поведение, което в случая трябва да се разбира като избягване на посещения в банкови клонове и ползване на дигиталните им канали за банкиране.



Във връзка с противоепидемичните мерки, въведени на територията на България до 29 март 2020 г., Управителният съвет на Асоциацията на банките в България уведоми гражданите и фирмите, че обслужването на клиентите в банковите клонове ще продължи нормално и ще се прилагат препоръките за повишена хигиена и сигурност, както на служителите, така и на клиентите.



Пощенска банка,



помоли клиентите си да се възползват от удобството на дигиталните й канали - e-Postbank и m-Postbank.



"Чрез тях бързо и удобно можете да извършвате банкови операции от всяка точка, и по всяко време, 24 часа, 7 дни в седмицата", обясниха експертите от финансовата институция.



Е-Postbank и m-Postbank служат за преводи, за плащане на сметки, на данъци и за погасяване на задължения. А чрез i-apply може да се кандидатства онлайн за банкови продукти и услуги, и за активиране на пасивен профил в банкирането, без необходимост от посещение в офис на банката.

От Пощенска банка разясняват още, че за удобството на клиентите им работят и банкомати с депозитна функция - за внасяне на суми по лична сметка, за фирмена сметка и за погасяване на задължения по кредитни карти.

Банката предлага и телефонно банкиране, и онлайн консултации. В случай на нужда от допълнителна информация и консултация за даден продукт или услуга клиентите на банката могат да се свържат с нея на телефон 0700 18 555, кратък номер *7224 или по Skype.

"Напомняме да се възползвате от възможностите за плащане чрез ПОС терминал, както и да спазвате основните правила за безопасно дигитално банкиране", призовават от Пощенска банка.



И Fibank (Първа инвестиционна банка)



предложи на клиентите си разнообразни възможности да управляват изцяло онлайн финансите си м, без да е необходимо да посещават офиса на банката.



Чрез активно мобилно банкиране през приложението My Fibank всеки клиент на банката разполага със свой персонален банков офис. Банкирането онлайн през приложението е бързо, лесно, удобно и сигурно.



Чрез My Fibank клиентът получава редица предимства, сред които:



- заплащане на комунални услуги без допълнителни такси;



- заплащане на данъци и месечни вноски по кредитни карти;



- извършване на преводи към свои и чужди сметки в реално време;



- проверка на своите наличности по всички сметки и депозити, като можете да следите всяка трансакция, благодарение на известия (push notifications);



- заявки онлайн за вноски и тегления на каса, като по този начин избягвате посещение на фронт офис служител и се отправяте директно към касата в банковия салон;



- може да заяви издаване на кредитна карта или да предоговори лимит по карта;



Припомняме, че от пролетта на 2019 г. клиентите на Fibank имат възможността да подписват своите договори за потребителски кредит дистанционно. А също и да дигитализират дебитната или кредитната си карта Mastercard за плащания с телефон или с часовник Garmin.



"Банкирайки онлайн с приложението My Fibank, клиентите на банката заплащат до 50% по-ниски такси за своите банкови трансакции спрямо същите, ако те бъдат направени в офис на ПИБ", уточняват от банката.



От началото на февруари Fibank предлага през мобилно приложение и всички предимства на дигиталното банкиране за фирмите. Благодарение на това те могат да извършват дистанционно абсолютно всички активни банкови операции.



Обединена българска банка (ОББ)



отправи покана към бизнеса да се възползва от една от най-новите услуги, които предлага - "ОББ Видео банкер".

При нужда от съдействие и консултиране от страна на експертите на банката, "ОББ Видео банкер" дава възможност да бъдат провеждани аудио и видео разговори, да се споделят екрани и да се обсъждат документи чрез смартфон, таблет, лаптоп или стационарен компютър, включвайки допълнителни участници, независимо от тяхното местоположение.

Резервация на бизнес среща през "ОББ Видео банкер" може да бъде направена на уеб-сайта на ОББ, чрез формата за заявка на резервация. "ОББ Видео банкер" осигурява на бизнеса сигурна директна връзка с експерти на банката, предоставяйки допълнителен комфорт и спокойствие в условия на мерки за превенция и с оглед на ситуацията в страната и света", обобщиха от банката.



Инвестбанк



също препоръча на клиентите си да използват каналите на банката за дистанционно обслужване. "Това е мярка за ограничаване на човекопотока на едно място в нашите офиси, като целим превенция в създалата се епидемиологична обстановка!", пише в съобщение на банката. Услугата "Интернет банкиране" е непрекъснато достъпна от всяка точка на света. С оглед опазване безопасността на здравето на клиентите си от Инвестбанк призоваха хората да използват своите дебитни или кредитни карти за всички плащания .



Българо-американската кредитна банка



препоръча на клиентите си да използват виртуалната банка BACB Plus, за да извършване на текущи операции.



"Използвайте своята дебитна или кредитна карта за всички плащания с оглед безопасността на Вашето здраве. Екипът на БАКБ Ви съветва да посещавате банковите офиси само при необходимост. Виртуалната банка BACB Plus е на Ваше разположение по всяко време на денонощието", обявиха от кредитната институция.



Клиентите на



Интернешънъл Асет Банк



също бяха уведомени, за предимствата на електронните канали на Банката - интернет банкиране (Asset Online)и мобилно банкиране(Asset Mobile).



За борба с т.нар. "фишинг" атаки, които във времена на криза се увеличават многократно, екипът на



Уникредит Булбанк -



с важни препоръки за безопасност:





Използвайте само легални, последни и обновени версии на операционна системи, антивирусна защита и браузери



Не проследявайте и не следвайте инструкциите в изпратените ви имейли



Не сваляйте и не отваряйте нетипични прикачени файлове в имейла ("фактура", "сканиран документ" и др.) или хипервръзки и вложени линкове



Сменяйте паролите си най-малко по веднъж на всеки три месеца.



Винаги проверявайте действителния адрес при отговор на съмнителен имейл



Можете да изискате от доставчика на имейл услугата да извършва проверки за съответствие между имейл адреса на изпращача, действителния адрес, от който е изпратено съобщението, и адреса на сървъра, изпратил имейла. При правилна конфигурация на вашия сървъра, подобен вид съобщения не би следвало да пристигат в пощата ви.



Подлагайте под съмнение имейли или сайтове, които изискват лична или финансова информация, която включва: пароли за достъп, номера на банкови сметки или карти, ЕГН или клиентски номер



Никога не запаметявайте потребителските си имена или пароли в браузерите



Не е препоръчително да използвате една и съща парола за достъп до различните си акаунти в интернет



В случай на най-малкото съмнение за злоупотреба с личните Ви данни, се свържете незабавно с банката си.



Райфайзенбанк призовава клиентите си



да използват електронните канали за банкиране - RaiMobile и Райфайзен Онлайн, чрез които бързо, лесно, удобно и сигурно могат да се осъществяват основни банкови операции от всяка точка.



"Обновената версия на приложението за мобилно банкиране RaiMobile вече дава възможност за бърз превод към телефонен номер. Услугата е достъпна за всички клиенти физически лица на Райфайзенбак, които имат сметка в лева или евро и са предоставили валиден телефонен номер като допълнително средство за сигурност за електронни плащания", обясниха експертите от банката.



След активиране на услугата, което е безплатно, потребителят може да избере своя сметка, от която да прави бързи плащания в няколко лесни стъпки чрез избор на контакт от телефонния си указател. Важно е да се уточни, че насрещната страна също трябва да е клиент на Райфайзенбанк и да е абонирана за услугата.



В новата версия на RaiMobile клиентите вече ще могат да избират и тъмен режим на приложението, освен досегашната възможност да се избира начален екран с движенията по сметките или ползваните продукти.



Новостите в мобилното банкиране на Райфайзенбанк са достъпни за потребителите на Android и iOS. /banker.bg Банките в страната призоваха клиентите си към отговорно поведение, което в случая трябва да се разбира като избягване на посещения в банкови клонове и ползване на дигиталните им канали за банкиране.Във връзка с противоепидемичните мерки, въведени на територията на България до 29 март 2020 г., Управителният съвет на Асоциацията на банките в България уведоми гражданите и фирмите, че обслужването на клиентите в банковите клонове ще продължи нормално и ще се прилагат препоръките за повишена хигиена и сигурност, както на служителите, така и на клиентите.Пощенска банка,помоли клиентите си да се възползват от удобството на дигиталните й канали - e-Postbank и m-Postbank."Чрез тях бързо и удобно можете да извършвате банкови операции от всяка точка, и по всяко време, 24 часа, 7 дни в седмицата", обясниха експертите от финансовата институция.Е-Postbank и m-Postbank служат за преводи, за плащане на сметки, на данъци и за погасяване на задължения. А чрез i-apply може да се кандидатства онлайн за банкови продукти и услуги, и за активиране на пасивен профил в банкирането, без необходимост от посещение в офис на банката.От Пощенска банка разясняват още, че за удобството на клиентите им работят и банкомати с депозитна функция - за внасяне на суми по лична сметка, за фирмена сметка и за погасяване на задължения по кредитни карти.Банката предлага и телефонно банкиране, и онлайн консултации. В случай на нужда от допълнителна информация и консултация за даден продукт или услуга клиентите на банката могат да се свържат с нея на телефон 0700 18 555, кратък номер *7224 или по Skype."Напомняме да се възползвате от възможностите за плащане чрез ПОС терминал, както и да спазвате основните правила за безопасно дигитално банкиране", призовават от Пощенска банка.И Fibank (Първа инвестиционна банка)предложи на клиентите си разнообразни възможности да управляват изцяло онлайн финансите си м, без да е необходимо да посещават офиса на банката.Чрез активно мобилно банкиране през приложението My Fibank всеки клиент на банката разполага със свой персонален банков офис. Банкирането онлайн през приложението е бързо, лесно, удобно и сигурно.Чрез My Fibank клиентът получава редица предимства, сред които:- заплащане на комунални услуги без допълнителни такси;- заплащане на данъци и месечни вноски по кредитни карти;- извършване на преводи към свои и чужди сметки в реално време;- проверка на своите наличности по всички сметки и депозити, като можете да следите всяка трансакция, благодарение на известия (push notifications);- заявки онлайн за вноски и тегления на каса, като по този начин избягвате посещение на фронт офис служител и се отправяте директно към касата в банковия салон;- може да заяви издаване на кредитна карта или да предоговори лимит по карта;Припомняме, че от пролетта на 2019 г. клиентите на Fibank имат възможността да подписват своите договори за потребителски кредит дистанционно. А също и да дигитализират дебитната или кредитната си карта Mastercard за плащания с телефон или с часовник Garmin."Банкирайки онлайн с приложението My Fibank, клиентите на банката заплащат до 50% по-ниски такси за своите банкови трансакции спрямо същите, ако те бъдат направени в офис на ПИБ", уточняват от банката.От началото на февруари Fibank предлага през мобилно приложение и всички предимства на дигиталното банкиране за фирмите. Благодарение на това те могат да извършват дистанционно абсолютно всички активни банкови операции.Обединена българска банка (ОББ)отправи покана към бизнеса да се възползва от една от най-новите услуги, които предлага - "ОББ Видео банкер".При нужда от съдействие и консултиране от страна на експертите на банката, "ОББ Видео банкер" дава възможност да бъдат провеждани аудио и видео разговори, да се споделят екрани и да се обсъждат документи чрез смартфон, таблет, лаптоп или стационарен компютър, включвайки допълнителни участници, независимо от тяхното местоположение.Резервация на бизнес среща през "ОББ Видео банкер" може да бъде направена на уеб-сайта на ОББ, чрез формата за заявка на резервация. "ОББ Видео банкер" осигурява на бизнеса сигурна директна връзка с експерти на банката, предоставяйки допълнителен комфорт и спокойствие в условия на мерки за превенция и с оглед на ситуацията в страната и света", обобщиха от банката.Инвестбанксъщо препоръча на клиентите си да използват каналите на банката за дистанционно обслужване. "Това е мярка за ограничаване на човекопотока на едно място в нашите офиси, като целим превенция в създалата се епидемиологична обстановка!", пише в съобщение на банката. Услугата "Интернет банкиране" е непрекъснато достъпна от всяка точка на света. С оглед опазване безопасността на здравето на клиентите си от Инвестбанк призоваха хората да използват своите дебитни или кредитни карти за всички плащания .Българо-американската кредитна банкапрепоръча на клиентите си да използват виртуалната банка BACB Plus, за да извършване на текущи операции."Използвайте своята дебитна или кредитна карта за всички плащания с оглед безопасността на Вашето здраве. Екипът на БАКБ Ви съветва да посещавате банковите офиси само при необходимост. Виртуалната банка BACB Plus е на Ваше разположение по всяко време на денонощието", обявиха от кредитната институция.Клиентите наИнтернешънъл Асет Банксъщо бяха уведомени, за предимствата на електронните канали на Банката - интернет банкиране (Asset Online)и мобилно банкиране(Asset Mobile).За борба с т.нар. "фишинг" атаки, които във времена на криза се увеличават многократно, екипът наУникредит Булбанк -с важни препоръки за безопасност:Използвайте само легални, последни и обновени версии на операционна системи, антивирусна защита и браузериНе проследявайте и не следвайте инструкциите в изпратените ви имейлиНе сваляйте и не отваряйте нетипични прикачени файлове в имейла ("фактура", "сканиран документ" и др.) или хипервръзки и вложени линковеСменяйте паролите си най-малко по веднъж на всеки три месеца.Винаги проверявайте действителния адрес при отговор на съмнителен имейлМожете да изискате от доставчика на имейл услугата да извършва проверки за съответствие между имейл адреса на изпращача, действителния адрес, от който е изпратено съобщението, и адреса на сървъра, изпратил имейла. При правилна конфигурация на вашия сървъра, подобен вид съобщения не би следвало да пристигат в пощата ви.Подлагайте под съмнение имейли или сайтове, които изискват лична или финансова информация, която включва: пароли за достъп, номера на банкови сметки или карти, ЕГН или клиентски номерНикога не запаметявайте потребителските си имена или пароли в браузеритеНе е препоръчително да използвате една и съща парола за достъп до различните си акаунти в интернетВ случай на най-малкото съмнение за злоупотреба с личните Ви данни, се свържете незабавно с банката си.Райфайзенбанк призовава клиентите сида използват електронните канали за банкиране - RaiMobile и Райфайзен Онлайн, чрез които бързо, лесно, удобно и сигурно могат да се осъществяват основни банкови операции от всяка точка."Обновената версия на приложението за мобилно банкиране RaiMobile вече дава възможност за бърз превод към телефонен номер. Услугата е достъпна за всички клиенти физически лица на Райфайзенбак, които имат сметка в лева или евро и са предоставили валиден телефонен номер като допълнително средство за сигурност за електронни плащания", обясниха експертите от банката.След активиране на услугата, което е безплатно, потребителят може да избере своя сметка, от която да прави бързи плащания в няколко лесни стъпки чрез избор на контакт от телефонния си указател. Важно е да се уточни, че насрещната страна също трябва да е клиент на Райфайзенбанк и да е абонирана за услугата.В новата версия на RaiMobile клиентите вече ще могат да избират и тъмен режим на приложението, освен досегашната възможност да се избира начален екран с движенията по сметките или ползваните продукти.Новостите в мобилното банкиране на Райфайзенбанк са достъпни за потребителите на Android и iOS. /banker.bg Днес+ Запази и Сподели