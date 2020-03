Още снимки: test Вносът на хардуер в България за пръв път надхвърли €1 млрд. Share

Стойностният обема на вноса на технологичен хардуер в България през 2019 г. за първи път прехвърли психологическата граница от 1 млрд. евро, достигайки 1.07 млрд. евро, сочат данните на изследователска агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.



По ирония на съдбата това се случва в годината преди появата на Covid-19 и последващите ефекти за икономиката на страната. Достигането на този стойностен обем е прецедент в 28-годишната история на независимата изследователска агенция.



Растат индексите за вноса на десктоп компютри, сървъри, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, цифрови фотоапарати и монитори.



На фона на търговската битка между САЩ и Китай и рязко спадащия световен пазар на смартфони, вносът на мобилни телефони в България достигна изключителен ръст и невиждани размери. Общият търговски оборот при тези устройства задмина с лекота половин милиард евро. Това според изследователите е ясно доказателство, че "българите са мобилни и са една от бързо развиващите се нации в ЕС в това отношение”. Другото нещо, което се забелязва, е сериозният реекспорт.



На отрицателна територия останаха индексите при внос на дискове и флаш памети, мултимедийни прожектори, части и аксесоари, токозахранващи устройства и базовите станции на мобилните оператори, а мрежовият хардуер завърши на нула.



Изключителни резултати показа и експортът на технологичен хардуер от България, достигайки 450.8 млрд. евро, или ръст от 23%.



Трудните дни през годината за бизнеса с хардуер предстоят, смятат анализаторите. След въвеждане на извънредното положение в страната приходите от сравнително успешните 75 дни от първото тримесечие на 2020 г. вероятно няма да стигнат то да завърши на положителна територия. "Спадът през второто и третото тримесечия на годината се очертава да бъде значителен”, смятат от изследователската агенция.



“От опита ни през предходната криза - през 2008-2010 г., през очертаващите се най-трудни следващи 90 дни, може би най-важният показател за оставане в бизнеса и най-малко щети ще бъде управляване на cash-flow процесите”, казват от CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., които следят пазарната и подготвят прогнози за развитие на продажбите в България на технологичен хардуер в дистрибуцията и ритейл сегмента до края на 2020 г.



