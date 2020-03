Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Марек, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Портсмут - Саутхямптън, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Наполи

09:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

11:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 33-ти епизод /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Йохана Конта - Осеан Додин (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Аугсбург Мач от германската Бундеслига

12:05 Nova Sport: Футбол: Рединг - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/

12:45 Film Plus: Тенис: Ализе Корне - Мария Сакари (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - повторение)

13:00 Eurosport: Футбол: Шампионска лига, жребий, директно

14:00 Eurosport: Футбол: Лига Европа, жребий, директно

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Престън Норт Енд - Манчестър Сити, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Лацио

14:25 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

14:30 Film Plus: Тенис: София Кенин - Осеан Додин (Lyon Open, Лион; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Дунав, мач от първи кръг за Купата на България /п/

15:15 BNT: Обзор УЕФА "Лига Европа"

16:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - СПАЛ

16:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Милуоки Бъкс, мач от НБА /п/

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

17:20 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

17:55 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Рилски спортист - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Ботевград"

18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Манчестър Юнайтед, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Торино

18:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:00 Ring.BG: Звездите на футбола

20:00 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

20:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Аталанта

20:30 Film Plus: Тенис: Диего Шварцман - Кристиан Гарин (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - финал, повторение)

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига /п/

21:05 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц - Лайпциг, директно

21:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Арда, мач от efbet Лига /п/

22:15 Nova Sport: Футбол: Шалке - Байерн Мюнхен, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/

22:20 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Дженоа

22:50 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:00 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис - Васек Поспишил (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - финал, повторение)

23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА, запис

