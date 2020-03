Още снимки: test Бил Гейтс предупреди света за пандемия, подобна на COVID-19, още през 2015 година Един от най-богатите хора в света - Бил Гейтс - предрече избухването на пандамия, подобна на COVID-19, още през 2015 година. Дори тогава той посочи, че светът не е подготвен за подобна ситуация. И ето ни днес.



Съоснователят на Microsoft през последното десетилетие многократно говори за ужасяващите ефекти на вирусите.



А към момента новият коронавирус се е разпространил сред близо 200 000 души, а жертвите са около 8 000 души.



Речта на Гейтс по време на TED Talk от 2015 година се споделя широко през последните седмици, предвид пандемията. Самата тема на форума е: "Следващото огнище? Не сме готови".



Гейтс разказва, че когато той е бил подрастващ, най-големият страх сред обществата е била евентуална ядрена война. Днес ситуацията е по-различна - такъв страх се създава именно от модерните вируси.



"Ако нещо убие над 10 милиона души през следващите няколко десетилетия, вероятно ще става въпрос за силно заразен вирус, а не за война", посочва Гейтс и допълни, че е учудващо колко много държавите са инвестирали в защита от война, а колко малко е инвестирано в защита от потенциален суепрзаразен вирус.



Две години по-късно той каза същото на събитие в Давос. "Доста е изненадващо колко малко сме подготвени за това", коментира той през 2017 година.



В речта си по време на годишната среща на Американската асоциация за научен напредък (American Association for the Advancement of Science - AAAS) в Сиатъл миналия месец милиардерът заяви, че въздействието на COVID-19 може да бъде "много, много драматично", особено ако се разпространи в области като Африка, на юг от Сахара, и Южна Азия.



Гейтс даже предупреди, че може да се окаже "патогенът на века, за който сме се притеснявали".



"Надявам се ситуацията да не е толкова лоша, но трябва да приемем и че може да бъде, докато не се уверим в противното."



"Това е огромно предизвикателство ... Винаги сме знаели, че потенциалът за естествено причинена или нарочно причинена пандемия е едно от малкото неща, които могат да нарушат здравните системи, икономиките и да причинят повече от 10 милиона смъртни случая", коментира тогава Гейтс.



Според него напредъкът в инструментите за молекулярна диагностика е една обещаваща предпазна мярка срещу подобни огнища. "Ние сме в крак с науката, за да можем да направим добри инструменти за диагностициране, да осигурим ваксини и антивирусни медикаменти", каза той.



Бил Гейтс и съпругата му Мелинда основават фондацията "Bill and Melinda Gates Foundation" през 2000 година, за да помогнат за подобряването на здравето в световен мащаб, както и за борба с крайната бедност. Фондацията обяви на 5 февруари, че ще дари 100 милиона долара, за да помогне за намирането на лечение и за разширяване на тестовете на коронавируса, особено за по-бедните страни.



Съобщава се, че фондацията Гейтс също така разглежда идеята за доставяне на комплекти за тестване за новия коронавирус по домове в Сиатъл, където беше първоначалният епицентър на епидемията от САЩ.



"Първо, това може да убие здрави възрастни хора, както и възрастни хора със съществуващи здравословни проблеми. Второ, COVID-19 се предава доста лесно", казва още Гейтс.



