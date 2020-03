Още снимки: test Boeing поиска $60 милиарда помощ, хотелиерите - $150 милиарда Американският производител на самолети Boeing поиска от държавата финансова помощ от поне $60 милиарда в подкрепа на цялата аерокосмическа индустрия в САЩ. Според компанията тя и нейните доставчици и клиенти - авиокомпании са изправени пред сериозна криза в резултат на пандемията от коронавируса.



От Boeing заявиха, че очакват да получи помощ както от частния сектор, така и от държавата. По-специално концернът за въздухоплавателни средства може да получи кредити с държавни гаранции.



"Отпускането на финансови средства за Boeing ще подкрепи цялата авиационна индустрия, тъй като по-голямата част от ликвидността, която ще получи компанията, ще бъде насочена към плащания към доставчици за поддържане на стабилността на веригата за доставки", се казва в съобщението на компанията.



По-рано The Wall Street Journal съобщи, че Boeing обсъжда с представители на Конгреса и Белия дом отпускането на финансова помощ на компанията и нейните доставчици. Президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на брифинг в Белия дом във вторник подкрепи идеята за предоставяне на подкрепа на Boeing.



Експертите не вярват, че Boeing може да се сблъска с криза на ликвидността в близко бъдеще. "Boeing остава силна компания", заяви анализаторът на S&P Global Ratings Крис Де Николо.



Въпреки това, S&P Global Ratings понижи рейтинга на Boeing от "A-" до "BBB" в понеделник, което вече е в спекулативната категория. Експертите на агенцията отбелязаха, че "паричният поток на Boeing вероятно ще бъде значително по-нисък от очакваното през следващите две години", тъй като полетите на модела 737 MAX все още не са възобновени, а разпространението на коронавирус доведе до "рязък спад на глобалния въздушен трафик".



Капитализацията на Boeing през последните 12 месеца е спаднала с 67%.



Представители на хотелиерската индустрия в САЩ поискаха от администрацията на Тръмп финансова помощ в размер на $150 милиарда. По този начин хотелите се присъединиха към нарастващия брой бизнес субекти, които са принудени да се обърнат към федералното правителство, за да предотвратят фалит на фона на пандемията от COVID-19, пише деловото издание The Wall Street Journal.



На среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Майк Пенс в Белия дом, ръководителите на индустрията заявиха, че ще им трябват 100 милиарда долара за спестяване на работни места и 50 милиарда долара за обслужване на дълговете на компаниите, предупреждавайки, че половината от хотелите в страната могат да затворят през тази година.



Според прогнозите на индустрията, разходите на американците, за пътувания, включително вътрешни и международни полети, ще бъдат намалени с 355 милиарда долара поради вируса.



По-рано бе съобщено, че американските авиолинии преговарят с правителството на САЩ за мерки за финансова подкрепа, чиято обща сума може да достигне 50 милиарда долара. Това е три пъти повече от помощта, получена от сектора след терористичните атаки в САЩ на 11 септември 2001 година.



В допълнение към това, в статията на WSJ се обсъжда въпросът за предоставянето на помощ в размер от 100 милиарда долара на свързани предприятия, като компании за наемане на автомобили и туристически агенции.



