Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Крю Алекзандра - Астън Вила, мач от втори кръг за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Рома

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:55 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Катар - финали

10:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Манчестър Сити, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Челси, мач от английската Висша лига /п/

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Милан

12:00 Film Plus: Тенис: Медисън Кийс - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

12:10 BNT 3: Баскетбол: Рилски спортист - А1 Академик - среща от Националната баскетболна лига

14:00 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Арсенал, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Линкълн Сити - Евертън, мач от втори кръг за Карабао къп /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри

14:30 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Мария Сакари (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Лудогорец, мач от първи кръг за Купата на България /п/

15:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

16:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Хъдърсфилд Таун, мач от Чемпиъншип /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА, запис

18:00 Nova Sport: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Наполи

19:00 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Юлия Гьоргес (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

19:00 BNT 3: Футбол: Интер - Хетафе - среща от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

19:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Витоша, мач от efbet Лига /п/

20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 5-и епизод /п/

20:00 Ring.BG: Звездите на футбола

20:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус

20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

20:35 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Лацио

22:50 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Уулвърхемптън - среща от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА, запис

23:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

