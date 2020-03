Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Скънторп Юнайтед - Дарби Каунти, мач от първи кръг за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Бреша

08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване

09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:45 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Катар - полуфинали

10:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Манчестър Юнайтед, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Шуай Жън (Hobart International, Хобарт; WTA International - финал и награждаване, повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Ювентус

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюпорт Каунти - Уест Хям Юнайтед, мач от втори кръг за Карабао къп /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Удинезе

14:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: Спартак Варна - Левски, мач от първи кръг за Купата на България /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига /п/

17:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

17:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА, запис

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

17:30 Max Sport 3: Байерн ТВ: Унион - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

18:00 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Арсенал, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Кагла Буюкакчай (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

19:00 BNT 3: Футбол: ЛАСК /Линц/ - Манчестър Юнайтед - среща от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

19:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига /п/

19:30 Max Sport 3: Шампионска лига: Валенсия - Аталанта Втори осминафинал реванш

19:55 Eurosport: Волейбол: "Тайм аут"

20:00 Ring.BG: Звездите на футбола

20:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:50 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Берое, мач от efbet Лига /п/

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Манчесттър Сити - Реал Мадрид Втори осминафинал реванш

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Ювентус - Лион Втори осминафинал реванш

22:15 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

22:50 BNT 3: Футбол: Интер - Хетафе - среща от 1/8-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА, запис

23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Лейла Ани Фернандес (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

