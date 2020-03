Още снимки: test ФЕД зад 8 банки в разгара на коронавируса Осем от най-големи банки в Съединените щати, които са членове на форума за финансови услуги, обявиха, че ще имат достъп до финансиране от дисконтовия прозорец на Федералния резерв, за да "уверят финансовите институции от всякакви размери, че трябва да използват механизма", за да отговорят на нуждите на клиентите по време на коронавирусната криза.



Целта е да се избегне паника на пазара, уточнява АП.



"Докато институциите членки на Форума поотделно имат значителна ликвидност и множество източници на финансиране, те смятат, че е важно да се ръководи, като се демонстрира стойността на системата за отстъпки на Федералния резерв и се насърчава използването му от други финансови институции", се посочва в изявление на банките.



