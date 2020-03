Още снимки: test Финансовите съвети, които милениълите дават на поколението Z Милениълите преживяха доста в финансови неуспехи. Родените между 1981 г. - 1996 г. преживяха мрачния период на Световната рецесия, справяха се с трудностите пред намирането на добра работа, други имат студентски дългове, големи колкото ипотека. Някои напразно се опитват да купят първия си дом на твърде "горещия" пазар на имоти. Много от милениълите наближаващи 40 хилядолетия са готови да предадат най-добрите финансови съвети, научени от личен опит през последното десетилетие, на поколението, което да ги следва: поколението Z, пише Yahoo money.



Техните пет най-добри финансови съвета - базирани на проучване от New York Life - са прости, но ефективни за постигане донякъде на финансова сигурност, казва Брайън Мадгет, ръководител на проучването в New York Life. "Това, което виждам, е изграждането на финансовите основи", казва той. "Те наистина поставят основата на всичко останало в живота ви."



Съвет 1 - Не живейте извън възможностите си.



Това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, като се има предвид разходите за висше образование, здравеопазване и жилище - както на наема, така и на цените на жилищата. Но да не превишавате дохода си е от съществено значение, за да можете да спестите за по-дългосрочни цели.



78% от милениълите казват, че този съвет има най-голямо влияние върху финансовия им живот. Отделете определен процент от доходите си за конкретни неща, като първо започнете с най-съществените си нужди. Също така, устойте на изкушението да се обърнете към кредитни карти за да правите забавни неща, като ваканции, които не можете да си позволите в момента. "Най-щастливите хора планират предварително бюджета си и са спестили за това, преди да отидат на ваканция", казва Маджет.



Съвет 2: Планирайте си бюджета и се придържайте към него възможно най-стриктно.



Почти три четвърти от милениълите споделят, че този съвет има най-голямо влияние върху тях. Томас Блейк приема този съвет присърце. 22-годишното момче, поколение Z отделя време всяка седмица, и въз основа на всичките касови бележки, които е събрал, въвежда парите, които е похарчил в електронна таблица Excel. Има много налични приложения за бюджетиране и проследяване, но простият акт на неговото ръчно записване му помага да контролира разходите си. "Неприятно е когато видите, че ще похарчили пари, за него, което не трябва и го поставяте в електронната таблица. Наистина ви кара да направите пауза и да си помислите, когато пазарувате: как ще се почувствам за това седмица по-късно, когато го въведа", каза той. Това дава добра представа къде отиват парите и от къде може и трябва да се пести. "Преди това просто се досещах колко съм харчил за определени неща, като например излизане с приятели. Предположенията, които направих за разходите си, бяха далеч от реалното с около 40% до 50%", казва Блейк.



Съвет 3: Създайте фонд за спешни случаи.



Всичко, от което се нуждаете, е едно непредвидено събитие, за да съсипете финансите си, особено ако нямате нищо спестено за този евентуално неприятен ден. И спешните случаи също не са рядкост, казва Риана О'Кийф, 35-годишна учителка по заместване в Де Мойн, Айова. "През последните пет години спестихме и изразходваме 10 000 долара от нашия спешен фонд три пъти", казва представителят на милиниълите. Тя използва парите за спешна операция на котката си, след като е изяла ластик. Друг път беше за ремонт на колата. "Когато всички тези неща се случат за един месец, става трудно", казва тя. "Колата ви ще се счупи. Вашите домашни любимци ще ядат неща, които не би трябвало, както и вашите деца", каза тя.



Почти две трети от милениълите казаха, че това е най-добрият им съвет за пари. Целта да имате спестени пари, които ще покрият необходимите ви разходи за поне шест месеца. Това е много и ще ви бъде полезно. Започнете с малки суми и имайте достатъчно в спестовната си сметка, която може да покрие малък неочакван проблем.