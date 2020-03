Още снимки: test Борисов се включи в кампанията „Останете вкъщи“ Международна кампания в социалните мрежи зове хората да останат по домовете си и да прекъснат веригата

Хиляди потребители в социалните мрежи смениха профилните си снимки и добавиха към тях призива #StayHome – it could save lives (#ОстаниВкъщи – може да спаси животи). В кампанията се включи и българският премиер Бойко Борисов.



Съветът да се остане у дома, когато може да се избегне излизане, е универсален призив в целия свят като мярка срещу коронавируса. На този етап науката не е открила по-добър способ за ограничаване на заразата от т. нар. „социално дистанциране“.



