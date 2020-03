Още снимки: test The Internet Minute и 13 неща, които се случват в интернет на всеки 60 секунди 190 милиона имейла в минута изпращат тружениците по света, работещи на компютър, казват от All Access, водеща американска агенция за медийни проучвания.



Говорили сме за вредите, които електронната поща причинява на околната среда, но в графиката по-долу откриваме и други немного полезни за индивида и обществото тенденции.



На първо място ни се струва нелепо, че в рамките на една минута човечеството колективно отделя 764 000 часа в гледане на Netflix съдържание. Това са точно 45 840 000 минути, които бихме могли да вложим в труд, себеразвитие или поне грижи за котките пред блока, загубени всяка една минута.



Нелепо е и как Amazon успява да продаде по 305 Echo говорителя в рамките на всеки 60 секунди. Дори не можем да си представим как Alexa смогва да изслушва толкова хора.



Броят на свалянията на TikTok сериозно подрива вярата ни в идните поколения, но нека не съдим, защото пък ние най-вероятно влизаме във всичките почти 700 000 скролващи в Instagram.

/lifestyle.bg